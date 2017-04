Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a lansat miercuri seară un atac dur la adresa celor care au participat la "masa" lui Gabriel Oprea în seara turului doi al alegerilor prezidențiale din 2009 și care acum sunt ținta unei Comisii parlamentare de anchetă.

Astfel, în contextul relatărilor despre prezența în acea seară la Oprea a șefilor SRI George Maior și Florian Coldea, a procurorului general de la acea vreme Laura Codruța Kovesi, Tăriceanu a declarat că "personajele care au fost în noaptea alegerilor din 2009 în casa lui Gabriel Oprea reprezintă o adunătură de tip mafiot".

"Mafia nu are numai interese economice, ci are interese şi în sfera politică. O astfel de adunare de tip mafiot urmăreşte să obţină influenţă politică, favoruri politice, influenţarea deciziilor politice. Vor accesul la decizii importante politice, vor avantaje. Nu stăteau să sărbătorească ziua domnului Neculai Onţanu aşa cum zicea domnul Gabriel Oprea. Era o frăţie cu şefii instituţiilor de forţă. Aceste persoane voiau să facă jocuri politice, să îi slujească pe unii sau pe alţii. Lucrurile astea în democraţie nu sunt admisibile. Parlamentul ţine cont de principiul separaţiei puterilor în stat. Noi suntem preocupaţi de latura politică, nu penală. E un demers şmecheresc al Parchetului General. Au copiat din documentul nostru ca să ne oprească", a susținut președintele ALDE la România TV, citat de site-ul televiziunii.

În opinia acestuia, alegerile din 2009 au fost fraudate. "Ce s-a întâmplat la Paris? S-a votat o dată la 17 secunde. Votul nu îţi iese sub nicio formă. Ăsta e un exemplu de posibilă fraudare a votului. Am aflat că funcţionarii completau fişele pentru unii. Dacă voi fi chemat, voi merge şi eu la comisie. Kovesi stătea cu politicienii prin vie la Sebastian Ghiţă, cu lăutari, acasă la Gabriel Oprea. Parcă spunea că nu are nicio legătură cu politicienii cu dosare", a mai afirmat Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu a scanat în același timp și SRI.

"SRI e un serviciu care în baza unor protocoale și-a implantat oameni în diverse instituții. Ce facem cu ei? Noi avem 2 servicii, SRI și SIE. SRI nu e un serviciu de spionaj, ci de contraspionaj. SRI trebuie să apere instituțiile, cetățenii, statul în așa fel încât deciziile să nu fie influențate. Nu e rolul lui să participe la anchete penale, să urmăreasca cetățeni certați cu legea, lucrând mână în mână cu procurorii. Nicăieri în nicio țara nu lucrează mână în mână cu institutiile care trebuie să înfăptuiască justiția. Lucrurile astea se întâmplă și acum, dar lucrurile se schimbă. Comisia de supraveghere va prezenta un bilanț și ne va informa care e starea actuală de lucru. Și aștept asta cu mare interes. Aș vrea să nu fim țara cu cel mai mare număr de microfoane pe cap de locuitor. Vreau să fim o țară în care domnește legea. Procurorii au și ei treaba lor importantă, alții se achită bine, alții calcă în străchini".

În noaptea alegerilor din 2009 acasă la Gabriel Oprea s-ar fi aflat nu doar Laura Codruţa Kovesi, Florian Coldea, George Maior şi Vasile Dâncu, ci și adjunctul de la Parchetul General, Potrivit lui Dan Andronic.

"Laura Codruţa Kovesi a fost la Gabriel Oprea acasă în noaptea de 6-7 Decembrie 2009. Însoţită de adjunctul ei de la PG. Dacă Gabi Oprea spune că vrea să spună adevărul ar trebui să o facă. (...) În aceea casă nu am fost doar noi doi. Alături de Maior, Coldea, Dâncu au fost şi alte persoane", a scris Andronic.

Citește și Răsturnare de situație în cazul Comisiei pentru prezidențiale

Explicația lui Tăriceanu despre Comisia vedetă

Dezvăluirile lui Gabriel Oprea despre cina tăinuită