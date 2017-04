O altfel de "listă a ruşinii”

Senatorul PSD Eugen Teodorovici, care este preşedintele Comisiei de buget-finanţe, a anunțat miercuri, la Parlament, că i-a cerut ministrului de Finanţe, Viorel Ştefan, să publice pe site-ul ministerului o "listă a ruşinii” cu cei cărora statul le datorează bani.

"I-am cerut domnului ministru de trei, patru ori să posteze pe site-ul Ministerului de Finanţe o listă cu cei la care statul are de dat bani, nu lista cu cei de la care are de luat, pentru că aia este lista ruşinii. Lista care au de dat la stat bani, aceia plătesc pentru acele întârzieri penalităţi, care sunt sume mai mari decât la bancă. Lista cu adevărat a ruşinii este cea la care statul are de dat şi aş vrea să văd şi eu că statul impune pe fiecare zi de întârziere o penalitate pe care să o dea. Asta este o abordare corectă din partea ministrului de Finanţe pe care, din păcate, văd că nu o are, sper să o aibă în curând”, a spus Teodorovici.

Eugen Teodorovici a avertizat că dacă ministrul de Finanțe nu va posta această „listă a ruşinii” pe site-ul ministerului, atunci va fi nevoit „să înceapă să facă drumuri către Comisia de buget finanţe”.