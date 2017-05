O criză de conștiință

Nu mai gândește nimeni în jurul nostru ca și cum ar fi încă posibile (și onorabile) crizele de conștiință. Este semnul major al decăderii noastre morale, mai adânc grăitoare decât decăderile pe care le deplângem zilnic, ale clasei politice, ale educației publice etc.

Dacă aș fi romancier, aș încerca să scriu o narațiune psiho-politică despre Crin Antonescu. Cred, în cele din urmă, că retragerea acestui politician din viața politică este urmarea unei crize de conștiință. Poate că ea s-a declanșat pe când era președinte interimar și a încercat să vorbească o engleză de baltă în fața oaspeților săi de la FMI. Poate că s-a declanșat când și-a dat seama că nu are în jurul său o echipă de colegi de încredere pe care să îi plaseze în locurile în care președintele are datoria de a plasa oameni de nădejde pentru stat. Poate că, într-o zi, a văzut lipsa totală de patriotism a celor din clasa politică. Cine știe!? Ca autor al acelui roman, aș alege drept declanșator un alt moment: era președinte interimar și a avut revelația că nu cunoaște bine articulațiile fine ale statului, rolul CCR, de pildă. Ponta era premier și a realizat că nu știe cum se formează PIB-ul, dar nu l-a descurajat această impostură. Crin Antonescu al acestui roman ar descoperi cu mare cutremurare că se află într-o gravă impostură. Aș alege drept revelator chiar faptul că, președinte interimar fiind, era incapabil să înțeleagă sensul notelor informative ale SRI despre Curtea Constituțională. SRI îi comunică, fără comentarii, că erata CCR fusese elaborată la CSM, iar personajul nostru era incapabil să înțeleagă că nu are nicio pârghie spre a contracara ceea ce nu doar părea, ci era o ilegalitate comisă de CCR. Criza de conștiință a personajului va lua forma acestei sincerități: eu chiar nu am citit niciodată în profunzime Constituția țării mele și iată-mă președintele ei interimar!!!

Criza va continua cu reproșurile pe care și le va face pentru faptul că, în 2003, când a fost modificată Constituția, nu a fost atent la eliminarea paragrafului care permitea Parlamentului să înfrângă cu două treimi din voturi orice decizie a CCR. În final, criza va îngheța în recunoașterea totalei sale incompetențe ca politician. Nu va fi în stare să opteze nici pentru versiunea 2003, nici pentru versiunea anterioară a rolului Curții Constituționale.

Versiunea 2003 pleacă de la suspiciunea că tot Parlamentul poate fi corupt. Versiunea anterioară pleacă de la teza că 9 persoane nu pot sta mai presus de voința politică reprezentată prin Parlament.

Cine nu ar trăi dramatic dilema de mai sus n-ar avea o bună conștiință. Cine ar avea-o n-ar putea ieși cu ea întreagă din dilemă.