O cu totul altfel de inaugurare a președinției SUA

Ceremonia de învestire a noului președinte al Statelor Unite a fost una neobișnuită. Donald Trump încearcă să unească energiile americane, nu doar pe cele ale capitalei Washington DC și ale marilor metropole, iar acest lucru nu a fost pe placul marii prese. Donald Trump a inovat și a încercat să mobilizeze națiunea politizând discret ceremonia inaugurării, iar acest lucru a fost interpretat drept un atentat la adresa ”armoniei” din capitala ruptă de cetățeni. Nimic nu a plăcut celor de la CNN, The Washington Times, The New York Times, dar și de la Le Monde sau Le Point: Donald Trump nu începe bine procesul de reconciliere națională, pentru că nu mai vorbște de un viitor roz.

Donald Trump a contrariat pentru că a vorbit nu despre posibile calamități legate de încălzitea globală, ci chiar despre lucruri care se întâmplă: despre industria americană care nu mai funcționează, despre droguri și criminalitate, despre metropole sărăcite și bande înarmate, despre ”carnagiul american”. Trump a contariat pentru ca nu a avut un spectacol inaugural cu vedetele internaționale ale muzicii americane, ci cu cele prin excelență naționale, pentru că nu a zâmbit ceremonios mai marilor politicii americane, așa cum a obișnuit in ultimele decenii viitorul presedinte.

Înșelătoarele procente

Unei bune părți din presa americană și a analiștilor de o parte și de alta a Oceanului nu le-a venit să creadă că Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale. Se pare că, după aproape trei luni de zile, aceleiași prese și acelorași analiști nu le vine să creadă că Donald Trump a ajuns să depună jurământul.

Pentru marile publicatii și televiziuni americane, protestele împotriva lui Donald Trump și sondajele de opinie (aceleași care i-au indus in eroare pe jurnaliștii influenți înainte de 8 noiembrie) au fost mai importante decât discursul inaugural al noului președinte al SUA. The Washington Times, The New York Times și CNN au relatat pe larg despre protestele din Washington și New York, soldate cu vandalizarea spațiilor comerciale, ciocniri cu poliția și cel puțin 100 de rețineri.

Marile publicații internaționale au prezentat procentele ”fără precedent ale popularității” lui Donald Trump la preluarea mandatului: doar 44%, în condițiile în care fostul președinte Jimmy Carter avea în 1977 78%, Ronald Reagan avea în 198158%, George W. H. Bush avea în 1989 65%, Bill Clinton 68%, George W. Bush 56%, iar Barack Obama 79%.

”Populism izbitor”

Este evident că societatea americană este ruptă în acest moment. ”Așa arată democrația”, strigau prostestatarii anti-Trump din Washington. ”Așa arată democrația, dar din cauza voastră nu mă pot bucura de ea”, a sunat replica unui susținător al noului președinte, potrivit The Washington Post.

Pentru Yahoo News, mai important decât discursul noului președinte al Statelor Unite au fost protestele anti-Trump. Analiza discursului lui Donald Trump a fost expediată în doua cuvinte: ”populism izbitor”. ”Trump a fost împotriva ordinii mondiale pe care SUA au construit-o și au susținut-o după Al Doilea Război Mondial, discursul său fiind ecoul unor atacuri împotriva Chinei, drept prădător economic, și împotriva unora aliați din NATO, drept profitori”, scrie Yahoo News.Esența populismului pentru site-ul menționat este remarca lui Trump la adresa americanilor de rând: ”Nu veți mai fi uitați”.

Alte publicații americane încearcă să sublinieze neeleganta inapetență a lui Trump pentru ceremonialul învestirii: doar trei baluri și puține zâmbete de complezență vor bifa Donald si Melania Trump, față de 10 baluri la care au participat soții Obama și nu mai puțin de 14, la care au fost soții Clinton după învestire.

Trump a fost criticat, iar Clinton laudată

Nici presa franceză nu vede cu ochi buni prima prestație a lui Trump în calitate de președinte. ”Totul a dat impresia că este vorba de un mariaj între doua familii care se detestă”, scrie Le Point, care subliniază însă că aceasta ”contrastează cu prestația elegantă a lui Barack Obama, care a sosit surâzător”. Le Point remarca vestimentația Ralph Lauren a primei doamne Melania Trump, despre care scrie că este inspirată din ținuta lui Jackie Kennedy purtată în 1961, la învestitura soțului ei (o săgeată către acuzațiile că, la Convenția republicană, Melania Trump a plagiat un discurs al lui Michelle Obama). Aceeași publicație laudă ținuta albă a lui Hillary Clinton, culoarea luptătoarelor americane pentru dreptul de vot al femeilor. Și, scrie ziarul francez, Donald Trump nu numai că nu a strâns mâna fostei contracandidate, dar nici măcar nu a privit-o în ochi.

În cele din urma, Los Angeles Times nu vede decât ”viziunea îngusta asupra Americii” a lui Donald Trump, relevată de cântăreții invitați la concertul inaugurării. Articolul publicației din Los Angelkes este plin de săgeți la adresa organizatorilor concertului, care ar fi invitat cântăreți cunoscuți, dar ”ruginiți”, precum interpretul de country Toby Keith, insinuând că lipsa unor soliști de culoare este un semnal negativ.

”Să nu ne lăsăm înșelați. Am făcut o greșeala uriasă. Să mănânci ciori (să-ți recunoști greșeala) nu este plăcut și vom digera pene și ciocuri în următoarele săptămâni și luni, dacă nu cumva ani de zile”, scria în noaptea prezidențialelor o editorialistă de la The Washington Post. Aceasta scurtă revistă a presei nu făcut decât să prezite cititorilor noi ”pene și ciocuri” ingerate de presa internațională cu ocazia inaugurării președinției Trump.