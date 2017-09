O înregistrare care ar trebui s-o ducă pe Codruţa Kovesi direct la „Beciul domnesc”

Pe fondul dezvăluirilor în cascadă din ultimele zile, înregistrarea dintre procurorii Mihaela Focică şi Gheorghe Stan din cadrul Inspecţiei judiciare a CSM, publicată de „Lumea justiţiei”, riscă să treacă drept una oarecare, deşi este, fără îndoială, cea mai spectaculoasă probă a abuzurilor Laurei Codruţa Kovesi, şefa DNA! Înregistrarea este autentică şi a fost deja predată preşedintei CSM, Mariana Ghena, de către judecătorul Lucian Netejoru, şeful Inspecţiei judiciare:

Aşa cum este consemnat şi în Nota întocmită de Gheorghe Stan, inspector-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, în ziua de 4 iulie 2017, ora 14.30, procurorul Mihaela Focică, inspector judiciar în cadrul Direcţiei de Inspecţie judiciară pentru procurori, s-a prezentat la şeful său ierarhic pentru a-i relata faptul că, în timp ce se afla la DNA pentru a efectua controlul dispus de Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, a fost chemată de Laura Codruţa Kovesi, şefa DNA, care i-a cerut fie să se retragă din acest control, fie să nu semneze documentul final!

Întreaga conversaţie este publicată în format audio de „Lumea justiţiei”, unde se află şi transcrierea acesteia.

Mihaela Focică este unul dintre cei şase inspectori judiciari care au fost desemnaţi să efectueze un control la DNA, dispus chiar de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în baza art. 132, al. 1 din Constituţia României, care prevede că „Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei”.

Ce spune Mihaela Focică este ceva incredibil: chiar în timpul controlului efectuat de Inspecţia judiciară la DNA, a fost chemată în biroul Laurei Codruţa Kovesi. Iată acest pasaj din înregistrarea publicată acum de luju.ro:

Aşadar, în ziua de 4 iulie 2017, din proprie iniţiativă, procurorul Mihaela Fojică îi comunică lui Gheorghe Stan, inspector-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, faptul că Laura Codruţa Kovesi a chemat-o în biroul său, unde i-a cerut fie să se retragă din Comisia de control, fie să nu semneze Procesul-verbal de efectuare a cercetării disciplinare!

Pentru înţelegerea exactă a conotaţiilor ce rezultă din această înregistrare apărută acum este nevoie de o trecere cronologică în revistă a evenimentelor, căci, în urmă cu 10 zile, mai exact în 12 septembrie 2017, Mihaela Focică a negat că ar fi avut loc această convorbire, aşa cum relata Hotnews! Ghinion, însă! Întreaga convorbire din biroul lui Gheorghe Stan a fost înregistrată şi este dovedită, în acelaşi timp, starea de temere pe care Laura Codruţa Kovesi i-a insuflat-o Mihaelei Focică! Iată, deci, cronologia evenimentelor care aruncă în aer scaunul şefei DNA.

- 1. În ziua de 3 aprilie 2017, după ce Curtea Constituţională a României a decis că Ordonanţa 13 este constituţională, ministrul Justiţiei Tudorel Toader anunţă că intenţionează să ceară un audit externă la DNA, DIICOT şi Parchetul General: „Eu am făcut acea evaluare, pe care articolul 132 din Constituţie mi-o permitea, că si eu consideram că e un derapaj, dar nu am uitat că legea 303 permite evaluarea procurorilor pe fond şi voi dispune un audit extern care să verifice nu numai DNA şi Parchetul General, ci şi DIICOT, pentru că procurorii din România, cei 2 650 procurori, funcţionează în structurile de bază. Atunci ar fi nedrept să te duci la unii şi să-i ocoleşti pe alţii. Într-un timp pe care nu l-am stabilit voi dispune un autit extern la DNA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi DIICOT” (Mediafax, 3 aprilie 2017).

- 2. În ziua de 19 iunie 2017, după apariţia înregistrărilor în care Laura Codruţa Kovesi le cere procurorilor să „decapeze” nişte dosare pentru „înhăţarea” unor miniştri, Tudorel Toader declară: „Am văzut, am auzit și eu această dezbatere, această controversă destul de puternică cu privire la acele dialoguri pe care le-ar fi purtat dna Kovesi. Ca ministru al Justiției, nu am pârghiile necesare pentru a verifica eu veridicitatea înregistrările, veridicitatea conținutului acelor înregistrări. Ce pot să fac? Voi urca acum în birou, voi aștepta să se facă ora 8.30, voi chema de la direcția de resort, voi sesiza Inspecția Judiciară pentru a verifica veridicitatea acelor interceptări. Dacă Inspecția Judiciară nu are instrumentele, posibilitatea verificării autenticității înregistrărilor și conținutului acestora, evident vom găsi celelalte soluții legale procedurale, inclusiv prin expertizele tehnice” (B1.ro).

- 3. În ziua de 4 iulie 2017, procurorul Mihaela Focică, inspector judiciar, se duce în biroul lui Gheorghe Stan, relatîndu-i că, în timpul controlului Inspecţiei judiciare, Laura Codruţa Kovesi i-a cerut fie să se retragă din comisia de control a Inspecţiei judiciare, fie să nu semneze Procesul-verbal la încheierea controlului (v. articolul din luju.ro, unde este înregistrarea audio).

- 4. În ziua de 7 august 2017, Tudorel Toader anunţă că Inspecţia judiciară va încheia controlul în data de 11 august 2017: „Pe 11 august ar trebui să se încheie controlul Inspecţiei Judiciare. Ministrul Justiţiei are două căi de a face un control de fond la Ministerul Public. Una e ca el să numească procurorii, obiectivele controlului şi graficul. O altă procedură, la care eu am apelat, a fost aceea de a mă adresa Inspecţiei Judiciare. Am solicitat ca în planul de măsuri să aibă un asemenea audit. Eu am trimis scrisoarea, Inspecţia Judiciară a hotărît graficul, componenţa comisiei, obiectivele controlului. Aştept.” (Ziare.com, 7 august 2017).

- 5. În ziua de 8 august 2017, Inspecţia judiciară anunţă că va prelungi controlul pînă pe 25 august, urmînd să fie redactat între 25.08-15.09 şi prezentat cel mai tîrziu în data de 6 octombrie 2017 (Antena3.ro).

- 6. În ziua de 25 august 2017, Gheorghe Stan, inspector-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, întocmeşte o Notă, în care scrie despre întîlnirea cu procurorul Mihaela Focică din data de 4 iulie 2017, ora 14.30, în care aceasta îi spusese că a fost chemată de Laura Codruţa Kovesi pentru a-i cere fie să se retragă din echipa de control, fie să nu semneze documentul final:

- 7. În aceeaşi zi, 25 august 2017, inspectorul judiciar Elena Rădescu întocmeşte o altă Notă, în care reclamă o parte dintre colegele cu care efectua controlul la DNA de „lipsă de respect şi de tact în timpul verificărilor”. În această Notă, Rădescu vorbeşte despre faptul că mai mulţi procurori au început să plîngă în faţa inspectorilor, menţionînd că informaţia poate fi confirmată de Codruţa Kovesi, Marius Iacob, adjunctul său, şi Dana Tiţian, consiliera sa:

- 8. În ziua de 11 septembrie 2017, Mihaela Focică este citată de HotNews cu o declaraţie în care „Pe de altă parte, inspectoarea Mihaela Focică a declarat în cadru oficial că discuţia nu ar fi avut loc şi că DNA nu a făcut presiuni asupra sa, potrivit surselor judiciare consultate de HotNews. De asemenea, Focică a susţinut că nu se teme de DNA pentru că nu are nici o implicare în faptele soţului său iar problemele acestuia îl privesc doar pe acesta, au precizat sursele”. Acum, cînd a apărut înregistrarea discuţiei, ne dăm seama care au fost „sursele judiciare” consultate de Hotnews: Binomul!

- 9. În ziua de 12 septembrie 2017, Lucian Netejoru, şeful Inspecţiei judiciare din cadrul CSM, decide excluderea din comisia de control a inspectorului Mihaela Focică în baza art. 27 alin. (2) din Regulamentul de efectuarea lucrărilor Inspecţiei Judiciare. Iată ce scria chiar Hotnews: „Şeful Inspecţiei şi-a motivat decizia de excludere din echipa de control a inspectorului judiciar Mihaela Focică invocînd două relatări înregistrate în data de 25 august, cu trei zile înainte ca echipa de control să semneze procesul verbal de efectuare a cercetării disciplinare. Prima relatare este semnată de procurorul Gheorghe Stan, inspectorul şef adjunct al Inspecţiei Judiciare. Stan afirmă că într-o discuţie purtată cu aproximativ două luni (4 iulie 2017) înainte să transmită nota către conducerea instituţiei inspectoarea Mihaela Focică i-ar fi relatat că sînt făcute presiuni asupra sa din partea DNA în sensul clasării sesizarii”!

- 10. În 19 septembrie 2017, „luju.ro” publică înregistrarea audio a discuţiei dintre Mihaela Focică şi Gheorghe Stan! Se demonstrează astfel, pe de o parte, fie că Hotnews s-a bazat pe surse mincinoase, fie, pe de altă parte, că a fost vorba despre o ştire falsă, pe care Mihaela Focică nu a infirmat-o!

Avînd acum în faţă cronologia principalelor evenimente de la decizia ministrului Tudorel Toader de a cere controlul Inspecţiei judiciare, pînă la apariţia acestei înregistrări senzaţionale, putem să tragem cîteva concluzii extrem de importante.

Este perfect îndreptăţită reacţia UNJR şi AMR, principalele asociaţii ale magistraţilor, care au cerut CSM „să se sesizeze de îndată în vederea apărării independenţei întregului sistem judiciar faţă de pretinsele presiuni pe care procurorul-şef DNA Laura Codruţa Kovesi le-ar fi făcut asupra procurorului inspector Mihaela Focică, desemnată să cerceteze eventuale abateri disciplinare ale unor procurori DNA”!

În acelaşi timp, era previzibilă şi reacţia lui Augustin Lazăr, care doar se miră în faţa acestui caz incredibil: „Este fără precedent ca inspectorii judiciari să se înregistreze între ei”, fără să-şi pună problema reală, adică abuzul Codruţei Kovesi! Această atitudine justifică pe deplin lucrul care era evident cu mult timp în urmă: singura şansă ca Justiţia să devină instituţia Adevărului juridic este ca atît Augustin Lazăr, cît şi Laura Codruţa Kovesi să fie înlăturaţi din conducerea Parchetului general şi a DNA! Prostia aceea că plecarea celor doi ar face ca lupta împotriva corupţiei să fie oprită este valabilă doar pentru haştag-rezistenţii care nu vor să vadă numeroasele abuzuri din ultimii ani care au dus la numeroase achitări de către instanţe în dosare în care au fost arestaţi pe nedrept oameni nevinovaţi, numai şi numai din interesele politice apărate de Codruţa Kovesi. Ei nu pot să înţeleagă ce oameni şi-au atras Lazăr şi Kovesi în echipele lor: Negulescu Zdreanţă, fotbalistul Uncheşelu sau infractorul Eva! Toţi aceştia au reuşit să compromită definitiv conducerile Parchetului general şi DNA.

Desigur, un rol important în acest proces greoi de înlocuire a şefilor Parchetului general şi DNA ar trebui să aibă preşedintele Klaus Iohannis, însă acesta tace, se declară mereu mulţumit de munca lui Lazăr şi Kovesi, lăsînd Justiţia la cheremul acestora.

Însă, aceste ultime dezvăluiri mai scot la iveală un lucru extrem de important. Situaţia generată de înregistrările publicate de luju.ro este cel mai bun argument în favoarea propunerii lui Tudorel Toader ca Inspecţia judiciară să treacă în subordinea ministrului Justiţiei! Se vede că, atîta vreme cît a fost în subordinea CSM, Codruţa Kovesi a avut un control deplin asupra Inspecţiei judiciare, din moment ce pînă şi vestitul procuror Negulescu-Zdreanţă, favoritul său, a scăpat basma curată, în ciuda numeroaselor dezvăluiri care-l priveau. Chiar dacă ar fi om politic, ministrul Justiţiei măcar şi-ar exercita autoritatea în baza Constituţiei, care spune că toţi procurorii îşi desfăşoară activitatea tocmai sub autoritatea ministrului Justiţiei!

Dacă şi acum va fi muşamalizată situaţia conducerii DNA, înseamnă că frica faţă de Codruţa Kovesi, de care vorbea procuroarea Mihaela Focică în discuţia cu Gheorghe Stan, s-a extins atît de mult, încît nimeni nu mai poate să scape de ea. Avem aici toate elementele care definesc infracţiunile de şantaj şi abuz în serviciu, pe care, dacă ar vrea cineva să le ia în seamă, ar trebui să le ancheteze chiar Laura Codruţa Kovesi sau unul dintre procurorii din subordinea ei! De aceea, măcar suspendarea Codruţei din funcţia de şefă a DNA este mai mult decît necesară, cel puţin pînă la anchetarea aspectelor rezultate din toate probele publice de pînă acum.

Să nu uităm că această înregistrare cu procuroarea Mihaela Focică, inspector judiciar, nu este decît ultima dovadă în seria de dezvăluiri care au scos la suprafaţă abuzurile Codruţei Kovesi în toţi aceşti ani în care a fost adusă de Traian Băsescu atît în fruntea Parchetului general, cît şi a DNA!