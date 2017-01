O ”lovitură constituțională” împotriva lui Donald Trump

Odată cu începerea audierilor membrilor administrației Trump în Senatul SUA, în vederea confirmării lor în noile funcții, presa de peste Ocean lansează o serie de ipoteze privind rolul noilor înalți oficiali într-o posibilă îndepărtare de la putere a președintelui.

”O cale pentru destiturea lui Donald Trump este punerea sa sub acuzare de către Camera Reprezentanților și apoi verdictul final al Senatului. Este un proces laborios și care necesită dovezi pentru comiterea unui act de trădare, mituire sau ”alte infracțiuni grave”. Niciun președinte nu a fost supus până la capăt acestui proces: nici Andrew Johnson, nici Bill Clinton”, se arată într-un articol de opinie publicat de The Washington Post sub semnătura lui Richard Cohen.

”Există însă o altă cale. Al 25-lea amandament al Constituției SUA arată că vicepreședintele, împreună cu ”majoritatea fie a principalilor funcționari ai departamentelor executive, fie a altor membri ai unor instituții precum Congresul”, îl poate destitui pe președinte pentru ”incapacitatea de a îndeplini obligatiile impuse de funcția sa”. Desigur, referirea vagă la incapacitatea președintelui va face ca o mulțime de avocați de la Washington să conteste înțelesul fiecărui cuvânt al amendamentului.

Însă este limpede că al 25-lea amendament conferă un rol membrilor administrației care nu este luat în seamă în momentul în care au loc audierile pentru confirmarea lor. De această dată, ei ar trebui să fie întrebați dacă au idee despre ce spune al 25-lea amendament și dacă, în cazul în care va fi nevoie, vor acționa pentru implementarea lui. Unii vor spune că nu pot da răspunsuri ipotetice, însă intenția sau nu de a te supune Constituției nu poate fi ipotetică. Este o îndatorire foarte importantă”.

Care sunt motivele pentru care Donald Trump ar putea fi destituit din functie chiar de către membrii propriei echipe? În viziunea editorialistului de la The Washington Post, Donald Trump nu acordă importanță Constituției, lucru exemplificat de declarația sa cum că, prin definiție, orice face un președinte este legal. Un alt motiv ar ține de ”declarațiile și tacticile sale vulgare”, cum ar fi batjocorirea unui jurnalist cu dizabilități fizice, un moment amintit și de actrița Meyl Streep în criticile sale la adresa lui Trump.

Un alt motiv pentru destituirea viitorului președinte al Statelor Unite, în viziunea editorialistului, ar fi faptul că pentru Trump dosarul influențării alegerilor prezidențiale de către hackerii rusi nu ar fi decât o ”știre falsă” și nu o informație de mare gravitate venită din partea comunității de informații.

Însă rațiunile cele mai importante ale doritei destituiri a lui Donald Trump se regăsesc chiar la începutul articolului amintit: ”Donald Trump este un lăudăros și un mincinos. Este un fanfaron și un demagog. Este un ignorant și un rău platnic, un șarlatan și fie un rasist convins, fie unul nesincer și doar ostilitatea mea față de el poate fi mai mare decât narcisimul lui. Va deveni președintele statelor Unite. Și poate va avea loc o lovitură constituțională”, sună argumentația lui Richard Cohen.