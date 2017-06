O mumie cu chip de om

O echipă internațională de experți a reușit să reconstruiască fața și creierul unei mumii egiptene de 3.500 de ani, notează Live Science.

Rămășițele, ce constau în capul și organele interne conservate în vase, îi aparțin demnitarului egiptean Nebiri, care a trăit în timpul domniei lui Tutmes al III-lea (1479-1425 î.Hr.), din cea de-a 18-a dinastie. Mumia egipteanului a devenit celebră în 2015, atunci când a fost diagnosticată drept cel mai vechi caz de insuficiență cardiacă. „Mormântul din Valea Reginelor a fost jefuit în antichitate, iar trupul i-a fost distrus deliberat. Avea între 45 și 60 de ani când a murit“, a explicat Raffaella Bianucci, bioantropolog în cadrul secției de medicină legală a Universității din Torino, unde este ținută mumia.

În prezent, Nebiri a fost „adus la viață“ prin mijloace criminalistice moderne. Cercetătorii au folosit un tip special de tomografie computerizată și tehnici de reconstrucție facială, pentru o aproximare absolut surprinzătoare. „Reconstrucția este drăguță, dar nu reprezintă doar artă. Este un proiect criminalistic serios, bazat pe ultimele tehnici de reconstrucție facială. Pe lângă frumusețe, există o realitate anatomică“, spune Philippe Charlier, medic legist și antropolog în cadrul Universității Paris 5.

Folosind datele rezultatele în urma tomografiilor efectuate, oamenii de știință au reușit să realizeze o reconstrucție 3D a suprafeței creierului, ceea ce le-a permis să reconstituie țesuturile moi sau modificate de alterări post-mortem.

Datele chimice preliminare prezentate la Congresul Mondial al Mumiilor de la Rio de Janeiro, din 2013, au arătat că fâșiile de in fuseseră tratate cu un amestec complex format din grăsime animală sau ulei de plante, un balsam sau o plantă aromatică, o rășină de conifere și rășină încălzită de Pistacia. Scanările cu computer tomograf arată că feșele au fost introduse cu grijă peste tot, în cap, în nas, urechi, ochi și gură. Aflată la răscrucea dintre antropologia legistă și osteoarheologia, cercetarea deschide noi posibilități pentru studiul mumiilor. „Reconstrucția facială a fost produsă din fișierul Dicom (Digital Imaging and Communications in Medicine) al tomografiei și, din acest motiv, poate fi reprodus în cazul oricărei mumii care a fost scanată cu un computer tomograf“, a mai spus Charlier.