O săptămână de Orient Îndepărtat la București

A șaptea ediție a Zilelor Culturii Japoneze la București are loc între 15 și 21 mai și este rezultatul colaborării dintre Centrul de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru” (CSRJ-AH) și Universitatea Româno-Americană.

Ateliere de muzică și arte tradiționale, lansare de carte, dar și prima proiecție în România a filmului de animație „Ghost in the Shell - Stand Alone Complex”, cu participarea celebrului regizor japonez Kenji Kamiyama, sunt evenimentele care marchează săptămâna de manifestări dedicate Țării Soarelui-Răsare.

Zilele Culturii Japoneze reunesc „manifestări notabile pentru pasionați de civilizația japoneză”, anunță organizatorii. Unul dintre momentele-cheie ale evenimentului este proiecția în premieră în România a filmului de animație „Ghost in the Shell – Stand Alone Complex”, producția japoneză care a devenit un reper cult pentru pasionații de narațiuni manga, forma orientală de benzi desenate cu variante adresate deopotrivă tinerilor și adulților. Invitații speciali ai proiecției programate vineri de la 19.00 în Aula Magna a Universităţii Româno-Americane sunt celebrul regizor japonez Kenji Kamiyama, producătorul Yoshiki Sakurai și scenaristul Ryo Higaki. Aceștia vor participa la dezbaterea care deschide seara. Discuția orientată în jurul fenomenului anime va fi moderată de Ana Maria Caia.

Lecturi și ceremonii

Organizatorii promit un festival care îmbină cultura japoneză contemporană și cu cea tradițională. Zilele Culturii Japoneze le oferă vizitatorilor șansa să descopere, pe parcursul unei săptămâni, frumusețea Țării Soarelui-Răsare și să ia parte la o serie de evenimente: expoziții, ateliere, demonstrații, conferințe științifice, proiecție de anime, dar și la un concert de muzică tradițională japoneză.

Evenimentul este deschis publicului larg și se adresează cunoscătorilor culturii nipone, dar și pasionaților de stilul de viață japonez, arată aceștia. Manifestarea se deschide astăzi, de la 19.00, cu lansarea romanului „Amurgul marinarului”, de Yukio Mishima, la librăria Humanitas, Cișmigiu. Este „unul dintre cele mai importante romane ale cunoscutului autor nipon, comparabil cu alte mari capodopere ale literaturii universale, ca «Împăratul muștelor», de William Golding, sau «Portocala mecanică», de Anthony Burgess. Recent apărut în colecția «Raftul Denisei», la Editura Humanitas Fiction, «Amurgul marinarului» este la prima ediție în limba română”, anunță editura. Săptămâna se va încheia cu Otaku Ro Tour (20-21 mai), în programul căruia se regăsesc expoziții cu tematică cyber punk, aleea artiștilor cu lucrări inspirate din cultura japoneză, portrete în stil anime, design vestimentar, zonă de gaming, zonă de Cosplay, workshopuri de preparare sushi, de desen și proiecții ale unor producții indie.