Sorin Grindeanu, grațierea și "respectul pentru cetățean"

Premierul Sorin Grindeanu a declarat duminică seara la Antena 3 că, deocamdată, nu îi este "foarte clar" ce soluţie va adopta Ministerul Justiţiei pe tema graţierii.

"Eu i-am cerut ministrului Justiţiei (soluţii - n.r.), având în vedere o propunere pe care a făcut-o ministerul Justiţiei în urmă cu 10 zile, care e în dezbatere publică, care poate fi îmbunătăţită. Modalitatea în care vor fi adoptate, că vor fi prin OUG, că vor fi trimise la Parlament ca proiecte de legi, că va fi asumarea răspunderii, toate aceste modalităţi sunt legale", a spus Grindeanu.

El a invocat recomandările CEDO pentru România, subliniind că nu doar graţierea poate rezolva problema, ci este nevoie ca ea să fie însoţită şi de alte măsuri, lucru pe care Guvernul îl are în vedere.

"Toate aceste măsuri, ca şi întreg, ar rezolva problema pe care o avem la CEDO, dar şi graţierea face parte din măsurile pe care trebuie să le luăm. Ca să fiu cât se poate de clar, aştept de la Ministerul Justiţiei, ca premier, pentru că până în acest moment nu îmi este foarte clar ce vor propune, dar este dreptul Ministerului Justiţiei - e foarte multă democraţie - să vină cu cea mai bună soluţie", a spus el.

Întrebat despre critici, venite inclusiv din partea preşedintelui Iohannis, privind absenţa din programul de guvernare al PSD a problemei graţierii, Grindeanu a spus că acest lucru este prevăzut în programul Executivului.

"Există în programul de guvernare: am spus în Parlament că îmi doresc să trăiesc într-o ţară normală, unde să existe un sistem judiciar normal, unde să se aplice legea, iar cetăţeanul când merge în faţa judecătorului să ştie că merge nu doar, aşa, într-o poziţie de inferioritate cu cel care îl acuză, ci într-o balanţă puternică", a spus Grindeanu.

El a mai spus că problema graţierii se mai află şi la un alt capitol al programului de guvernare, fiind completat de moderatorul emisiunii că se referă la "respectul faţă de cetăţean", moment în care Sorin Grindeanu a confirmat.

Despre prezența președintelui în stradă

Referindu-se la prezența președintelui Klaus Iohannis la protestele din stradă de săptămâna trecută, premierul a spus că a fost "o surpriză neplăcută".

"Pentru mine, a fost o surpriză neplăcută prezența președintelui în stradă săptămâna trecută. Eu am încercat, și nu cred că mă poate acuza nimeni, am încercat în această perioadă să am o relație instituțională corectă cu Administrația Prezidențială. Ba chiar, poate de multe ori, am lăsat de la mine anumite lucruri, tocmai pentru a avea dialog", a spus Grindeanu la Antena 3.