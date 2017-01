O victorie și o înfrângere pentru românce

Perechea formată din românca Raluca Olaru și ucraineanca Olga Savchuk a câștigat finala de dublu a Turneului WTA de la Hobart în fața jucătoarelor Gabriela Dabrowski (Canada) / Yang Zhaoxuan (China), scor 0-6, 6-4, 10-5.

"Începutul nu a fost unul fericit, dar chiar şi aşa simţeam că nu suntem departe ele şi că putem întoarce. În setul al doilea am luat fiecare minge în parte, ne-am concentrat mai bine, am fost mai hotărâte şi jocul a început să se lege. În super-tiebreak, am avut mai multă încredere şi cred că am condus jocul", a declarat Olaru, la "Digi Sport Matinal".

Raluca Olaru a câştigat astfel al şaselea ei turneu de dublu în circuitul WTA.

La același turneu, la proba de simplu, Monica Niculescu (40 WTA) a fost învinsă în finală în două seturi, cu un scor categoric, 6-3, 6-1, de jucătoarea belgiană Elise Mertens (127 WTA), venită din calificări.

Niculescu ratează astfel câștigarea celui de-al patrulea trofeu WTA din carieră. Monica are în palmares trei titluri WTA la simplu, câștigate în 2013 la Florianopolis, în 2014 la Guangzhou și în 2016 la Luxemburg.

”Vreau să o felicit pe Elise, a avut o săptămână bună, sunt fericită că am ajuns în finală, sper să revin anul viitor și să fac un pas în plus”, a spus Monica Niculescu la finalul partidei.