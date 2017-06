Ofertele pe care Dragnea le-ar fi făcut pentru postul de premier

Premierul Sorin Grindeanu a susținut duminică seara că liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a propus în ultimele zile la "vreo cinci colegi" să fie prim-miniștri.

"Liviu Dragnea în toate aceste zile a propus, eu știu vreo cinci colegi de-ai mei care să fie viitori prim-miniștri. Sunt vreo 40 de miniștri propuși în viitorul Cabinet, ba, mai mult decât atât, l-ați văzut spunând un lucru, că aproape toți miniștrii din actualul Cabinet — eu cred că cei care sunt senatori și deputați, ca nu cumva să existe semne de întrebare, vor face parte și din viitorul Cabinet, adică ori au mers lucrurile bine, ori nu au mers bine?", a spus Grindeanu, la Palatul Victoria.

Grindeanu a anunțat că este dispus să aibă un dialog cu Liviu Dragnea, menționând însă că face acest lucru pentru partid și nu pentru liderul acestuia.

"Eu am încercat în toate aceste luni, cinci luni, cinci luni și ceva, să am un dialog corect și constructiv cu Liviu Dragnea, am încercat să discutăm despre guvernare, nu despre alte lucruri. Vreau să am în aceste zile dialog, chiar și acum, când până miercuri Liviu Dragnea vrea să-și dea jos propriul guvern, ceea ce face parte din teatrul absurdului. Nu o fac pentru el, să fiu foarte clar, ci pentru stabilitatea acestui partid'', a adăugat Grindeanu.