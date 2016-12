Operațiunea rusă pentru influențarea alegerilor din SUA, dată în vileag

Oare rușii au influențat cu adevărat alegerile din SUA din 2016? Cu siguranță, se arată într-o satiră publicată de The Daily Telegraph din Australia.

Documente secrete descoperite recent într-un container de gunoi din spatele unui magazin nonstop de tutun din districtul Kremlin dezvăluiesc pentru prima oară ampla și insidioasa influența rusă asupra alegerilor din Statele Unite. Aceste planuri au fost puse la cale cu decenii înainte.

Mai jos, corespondența dintre agenții ruși Serghei Potrov și Dmitri Bienko, care relevă complotul pus la cale încă din 1947, în anul în care s-a născut Hillary Clinton.

Draga Dmitri,

Sunt bucuros să raportez că prima fază a Operațiunii ”Picioare Umflate” s-a încheiat cu un succes total. Implantarea de către sovietici a unei femei insipide a dus astăzi la nașterea unei fetițe durdulii care va deveni un candidat de neales peste 70 de ani. Copilul este numai glezne și cap, asemeni fameilor sovietice muncitoare din iubiții mei Munti Ilmensky. În America decadentă, nimeni nu va vota pentru o asemenea nobilă ființă.

Al tău, cu solidaritate, Serghei.

La Moscova, Bienko primește informatiile de la agentul său operativ din SUA cu bucurie comunistă:

Dragă Serghei,

Bravo, tovarășe! În special pentru implantare. Cred că fetița are sprâncene ca ale tale. Am început să ne gândim la strategii similare în celelalte țări occidentale. Când îți iei concediu, spune-mi să-ți arăt planurile Operațiunii Julia (Julia Gillard, premier al Australiei, 2010-2013 – n.r.). Australia este următoarea care va înfrunta necruțătoarea furie sovietică.

Al tău, Dmitri.

Anii au trecut și spionii sovietici continuau să monitorizeze ascensiunea lui Hillary, dar și alte evenimente.

Draga Dmitri,

Salutări din nou din America. Îmi cer scuze pentru că râd, dar mă uit la serialul Honeymooners. E despre violența domestică. Foarte bun. Am nevoie de puțin râs, pentru că ma dor șoldurile de la cât de mult l-am imitat pe Elvis Presley. O să-ți trimit un LP al lui Elvis imediat ce în Rusia vor apărea pick-up-urile. Hillary este acum la școală și este ocolita de colegii corupți de capitalismul militaro-industrial. Totul merge conform proiectului strategic.

Al tău întru eternitatea revoluției, Serghei.

După o scurta și de succes misiune la Dallas, în 1963, Potrov se întoarce la misiunea principală.

Dragă Dmitri,

Vacanța mea în Texas a fost minunată. Nu a fost la fel și pentru agentul Oswald. O să-mi fie dor de el. Făcea o ocroșka cu ouă fierte foarte buynă, mai rar pe aici. Americanii preferă ouăle prăjite. Ca să vezi, Hillary a candidat pentru a fi președintă la liceu, dar a pierdut în fața unui fanfaron cu părul vâlvoi și mânuțe lacome. A fost ca un antrenament. Următorul pas este să găsesc o universitate pentru ea. Wellesley este ideală. Sunt mai mulți comuniști decît in URSS, doar că părinții lor au Cadillacuri (un fel de ZiL de-al nostru, doar că nu îi sar roțile).

Uneori, agentul Potrov dispărea, după cum reiese dintr-o scrisoare din 1967.

Tovarășe Serghei Potrov,

Nu am mai auzit de tine de când te-ai oferit voluntar să investighezi mișcarea contra-culturală din San Francisco. Mesajul trimis de tine era pe o hârtie din care ai rupt câteva fâșii. Nu mai ai bani pentru țigări? Vorbește repede cu superiorii. Și nu mai asculta Creedence pe rețeaua secreta de comunicații. Nu pentru asta e făcut sistemul sovietic de supraveghere.

Cu îngrijorare, Comandamentul Central.

În anii 1970, misiunea a dat o lovitură.

Nu o să vă vină să credeți. Hillary se mărită. Îmi datorezi 50 de ruble, Dmitri. Băiatul e Bill. Este un tip înclinat spre politică. Toate iubitele lui spun asta, toate fetele din Little Rock. Asta ne va folosi la misiune. Poate că Bill va ajunge la Casa Albă, dacă este atent la femei.

Jubilând, Serghei.

Mișcările tectonice din URSS i-au afectat pe spioni.

Dragă Serghei,

Iubita noastră URSS nu mai este. Gorbaciov a distrus totul. Te rog, nu renunța la operațiune.S-ar putea să fie ultima mare realizare a patriei și poporului nostru eroic.Bugetrul nostru a fost restrâns. Îți sugerez să o monitorizezi pe Hillary din stradă.

Al tău întru Glasnost, Dmitri.

În cele din urma, pe 8 noiembrie 2016, misiunea lui Serghei se încheia apoteotic –veteranul împlinea 94 de ani.

Dragă Dmitri,

Știu că ai murit acum zece ani, dar scriu pentru posteritate. Prietene drag, s-a încheiat. Tot ce am planificat, tot ce am visat. Candidata noastră de neales a fost cu adevărat de neales. Chiar și ceilalți de aici de la azil, de lângă mine, nu au votat pentru ea. Unul a votat pentru Eisenhower. Nu mai am multe zile. În curând ne vom întâlni în rai, adică într-o criptă siberiană înghețată. Ne vom odihni în glorie. Misiunea noastră s-a încheiat.

Al tău întru spionaj, Serghei.