Opoziția își recunoaște neputința

PNL nu va propune luni niciun candidat la consultările de la Palatul Cotroceni pentru funcția de premier, recunoscând că nu poate forma o majoritate parlamentară.

„În urma consultării organizațiilor județene, Biroul Politic Național, împreună cu grupurile parlamentare ale partidului, a hotărât că PNL este pregătit în orice moment să își asume răspunderea guvernării, dar în baza existenței unei majorități parlamentare coerente, stabile, care să permită punerea în practică a unui program de guvernare liberal. Astăzi am constatat, în urma discuțiilor purtate cu partidele parlamentare, că încă nu e atins acest obiectiv al existenței unei majorități parlamentare coerente stabile care să permită punerea în practică a unui program de guvernare liberal. Am hotărât că vom vota împotriva oricărei formule de guvernare în care se găsește PSD, că vom face toate demersurile posibile pentru a împiedica învestirea unui Guvern PSD-ALDE. De asemenea, putem propune un premier din partea PNL, dar în funcție de dezvoltările politice ulterioare și numai după consultările care au loc la Cotroceni, dacă va fi necesar”, a spus șeful liberalilor, Ludovic Orban.

Orban a mai declarat luni că nu înțelege de ce Mihai Tudose, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, ar fi bun ca premier când "nu e bun la Ministerul Economiei".

"Eu am rămas nedumerit în urma acestei nominalizări pentru că am văzut raportul prezentat de Dragnea cu zero măsuri realizate, două măsuri realizate parțial și, dacă nu mă înșel, 17 măsuri din programul de guvernare nerealizate. Adică, dacă un pesedist nu e bun la Ministerul Economiei, nu înțeleg de ce ar fi bun în funcția de premier. Mi-aduc aminte că m-am întâlnit față în față cu Mihai Tudose în comuna Viziru, în alegeri, unde îl aștepta pe domnul Dragnea și, din fericire, în comuna Viziru i-am bătut pe pesediști, așa că prezența mea a avut efecte mai benefice decât prezența domnului Tudose și a domnului Dragnea", a susținut Ludovic Orban, după ședința Biroului Politic Național al PNL.