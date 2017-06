Orașul care face jazz

Începând de azi, clujenii au parte de cel mai mare festival de jazz din România. Ajuns anul acesta la ediția a V-a, Jazz in the Park începe diseară, la Opera Maghiară, cu concertul extraordinar susținut de Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGKO).

Aproape șase milioane de vizualizări a strâns

„Djelem, Djelem“, cea mai cunoscută înregistrare a grupului format din artiști din toate colțurile Europei. Sârbi, ucraineni, francezi, spanioli, italieni și greci au pus pe picioare, în capitala Cataluniei, această trupă care adună influențe klezmer, jazz manouche și muzică tradițională roma. Nomazii muzicii jazz, cum se autointitulează aceștia, vin pentru prima dată în România și deschid manifestarea din Cluj-Napoca de la ora 20.00.

Anul acesta, concertele se răspândesc în tot orașul. Evenimentul cunoscut pentru că a transformat Parcul Central într-o destinație obișnuită cu muzica se strecoară acum în tot orașul. „Pe lângă concertele din Parcul Central și de pe malul Someșului, vom avea concerte cu artiști importanți de jazz, concerte susținute în săli unde accesul va fi pe bază de bilet. Această structură ne va permite să aducem nume mari ale industriei și să-i răsplătim pe cei mai pasionați fani ai noștri. De asemenea, vom integra conceptul Jazz in the Street în festival. El nu va mai fi o zi, ci 6 din cele 7. Aici vom avea peste 50 de artiști care vor anima centrul vechi al orașului. Parcul Central va rămâne sufletul festivalului, iar malul Someșului și-a câștigat identitatea de loc de concurs. Parcul Central va fi activ trei zile, în weekend, și va arăta mai bine ca niciodată“, anunța Alin Vaida, directorul festivalului Jazz in the Park, atunci când pregătea ediția din acest an.

Dhafer Youssef cântă mâine la Cluj

Jazz la groapa de gunoi

Mâine, cel mai izolat loc al Clujului găzduiește o scenă Jazz in the Park. Lângă groapa de gunoi a orașului de la Pata Rât, unde locuiesc peste 1.500 de persoane, vor ajunge concerte de jazz manouche, gypsy jazz și reprezentați de percuție. Aici urcă pe scenă celebrul percuționist Dario Rossi, „care produce muzică din obiecte reciclate: tigăi, oale, țevi, farfurii, și ale cărui înregistrări sunt virale pe Internet“, anunță clujenii. Tot la Pata Rât vor concerta Taraf de Caliu, muzicienii din Clejani care au cântat la Tokyo, Singapore, Paris, New York, Los Angeles, Istanbul sau Londra, adunând aprecieri și colaborări de la Yehudi Menuhin, Kronos Quartet (cu care au cântat și înregistrat), actorul Johnny Depp (alături de care au apărut în filmul „The Man Who Cried“) sau Yohji Yamamoto, renumitul designer de modă. Accesul va fi liber atât pentru oamenii care locuiesc acolo, cât și pentru cei care vin să descopere locul și să afle ce este, de fapt, Pata Rât, nu din povești, ci cu propriii ochi. Cei care doresc pot cumpăra un bilet neobligatoriu pentru susținerea de proiecte sociale și culturale în zonă. „E ciudat cât de frumos e Clujul, iar la 15 minute de el există o comunitate care trăiește o viață total diferită. Și această comunitate este parte din Cluj și vrem să le arătăm celor care nu o cunosc că ea există. Sperăm să atragem și curioși, dar și oameni dornici să se implice. În plus, vrem să le producem o mare bucurie oamenilor care locuiesc acolo“, spune Alin Vaida, fondatorul festivalului Jazz in the Park.

Jazz pentru cor

Organizatorii manifestării de la Cluj-Napoca anunță că „una dintre cele mai inedite trupe de la Jazz in the Park 2017 este Viva Vox. Trupa vine din Serbia și a devenit celebră în întreaga lume după o reinterpretare a piesei «Du Hast». 36 de interpreți de muzică clasică din proiectul Viva Vox urcă pe scenă la Jazz in the Park și aduc reprezentații inedite pe care le realizează cu beatbox (percuție vocală) și fără acompaniament instrumental“. Mirjana Bajsert, membră a trupei Viva Vox, dezvăluia cum are loc transformarea acordurilor din piese celebre în tonalități susținute exclusiv din voce: „Armonia e cel mai important lucru când cânți într-un cor. E cu atât mai greu atunci când cânți a cappella. Vocea este un instrument așa de delicat, nu sunt clape, ca la pian, trebuie să te bazezi doar pe tine și pe ceilalți cântăreți din cor. Toți trebuie să fie siguri pe ei, dar și să aibă încredere în partenerii de scenă“. Viva Vox reinterpretează piese renumite de pop-rock și rock alternativ ale trupelor Nirvana, Prodigy, Rammstein, Coldplay, Rage Against the Machine și Queen, și a concertat până acum la festivaluri precum Exit și Sea Dance, dar și la Adunarea Geneală a Națiunilor Unite din New York. Primul concert Viva Vox Choir în România va avea loc la festivalul Jazz in the Park sâmbătă, 1 iulie, în Parcul Central din Cluj.

Muzica nomadă care bântuie Europa

Închidere cu Vintage

Tot pentru prima dată în România vin la Jazz in the Park cei de la Vintage Trouble. Americanii care au împărțit scena cu legende ca Rolling Stones, The Who sau AC/DC vor închide ediția din acest an a festivalului duminică, 2 iulie, de la ora 22.00. Dar dacă tot am ajuns la închidere, trebuie amintiți și alți muzicieni de primă mărime care sunt anul acesta în fața publicului de la Cluj. Scoțienii de la Hidden Orchestra vor avea un live-set în deschiderea Skalpel, pe scena dedicată proiectelor electro-jazz de la Jazz in the Park. Trio-ul israelian de la Tatran și conaționalii lor, Niogi, pianistul Gauthier Toux, care vine cu un trio ce îi poartă numele, abia premiați la Paris în 2016. Din România vin să sărbătorească pe scândurile clujene Big Band Gaio, la 35 de ani de la înființare, transilvănenii de la Koszika & The HotShots și Butterflies in my Stomach, una dintre rarele trupe românești care se încumetă să combine acid jazz și funk, chill și nu-jazz. Aceștia vin la festival cu o cântare care marchează reluarea activității muzicale la trei ani de la despărțirea membrilor.