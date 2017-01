Orban: Astăzi voi ști dacă voi candida la președinția PNL sau nu

Fostul deputat PNL Ludovic Orban, care așteaptă, marți, decizia în dosarul în care este acuzat de DNA, a declarat că în funcție de sentința instanței, azi va ști dacă va candida la președinția PNL sau nu.

„Nu am săvârșit nicio infracțiune. Aștept pronunțarea instanței. Domnul Urdăreanu recunoscuse că a dat mită la Primăria Iași. Domnul Urdăreanu era la același procuror care mi-a făcut mie dosarul, procuror care nu mai e în DNA astăzi. A cerut transferul de la DNA la Curtea de Apel București. Este un dosar jenant, nu există nicio faptă. Este un dosar care a avut consecințe politice majore. Astăzi, în funcție de decizia instanței, știu dacă voi candida la președinția PNL sau nu. Eu îmi doresc să nu fiu nevoit să atac ceva, pentru că, repet, nu am comis nicio infracțiune. Procurorul, pur și simplu, a trebuit să apeleze la niște subterfugii procedurale ca să considere că am săvârșit o infracțiune. Lucrurile sunt simple. Nu mi-a folosit funcția de conducere din partid și nu am luat niciun ban. Nu am dobândit foloase necuvenite. Mi se pare extrem de ciudat acest ciudat. Prin acest dosar mi se relevă faptul că această campanie anticorupție în loc să-i condamne pe cei nevinovați, care și-au recunoscut vinovăția, caută să condamne nevinovați”, a spus Ludovic Orban la Antena 3.