Orban: Cea mai mare parte a parlamentarilor liberali au fost abordați de lideri ai PSD

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara că cea mai mare parte a parlamentarilor liberali au fost abordați de lideri PSD, dar niciunul nu a "cedat la niciun fel de presiune" sau "promisiune", pentru că altfel "nu vor mai fi parlamentari PNL", transmite AGERPRES.

"Cea mai mare parte a parlamentarilor liberali au fost abordați de lideri ai PSD, li s-au făcut oferte generoase și chiar asupra unora s-au exercitat presiuni. După știința mea, până astăzi, niciun parlamentar liberal nu a cedat la niciun fel de presiune și la niciun fel de promisiune. Și vă repet, eu am încredere în parlamentarii PNL, pentru că altfel nu vor mai fi parlamentari ai PNL", a spus Ludovic Orban la Realitatea Tv.

Ludovic Orban a menționat că liberalii vor fi prezenți la citirea moțiunii de cenzură, dar nu vor vota.

Întrebat dacă vor fi excluși din partid liberalii care se vor îndrepta spre urne la votul moțiunii de cenzură, Orban a răspuns "sigur, asta e clar" și a reafirmat că are încredere în parlamentarii PNL.

"Astăzi am avut reuniunea Biroului Politic al partidului și întâlnirea cu grupurile parlamentare și am hotărât să fim prezenți la dezbaterea moțiunii și să nu votăm. Niciun parlamentar liberal nu se va duce să ia bilele pentru a vota. (...) Sigur, e o procedură parlamentară la care vom participa, dar niciunul dintre parlamentari nu va vota. Eu am încredere în toți parlamentarii PNL", a subliniat președintele PNL.

Ludovic Orban a susținut că tot ce construiesc în plan extern președintele Iohannis și diplomația românească "se dărâmă" în România, criza politică internă afectând imaginea țării.

"Tot ce construiesc Klaus Iohannis și diplomația românească pentru România, în ultima perioadă, în care este evident că președintele României se bucură de apreciere și de susținere în rândul celor mai puternice națiuni ale lumii, se dărâmă în România din niște motive pe care personal nu pot să le înțeleg foarte bine. (...) Criza politică afectează grav imaginea României, perturbă bunul mers al economiei românești, pune în pericol foarte multe din lucrurile care urmează să se întâmple în România. Cei care au primit votul cetățenilor și-au bătut joc de votul cetățenilor. (...) În ce ne privește, vom face tot ce putem ca să scăpăm de orice fel de guvern care să fie girat de PSD", a declarat președintele PNL.