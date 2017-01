"Orice inițiativă legislativă privind răspunderea materială a magistraților este inoportună"

Judecătoarea Mariana Ghena, președintele CSM, a prezentat, în cadrul ședinței plenului, punctul de vedere al Consiliului referitor angajarea răspunderii materiale a magistraților.

Astfel, potrivit judecătorului Ghena, orice astfel de inițiativă legislativă este "inoportună", în condiţiile în care, spune ea, legislația actuală reglementează acest lucru.

"Sistemul judiciar a dovedit de-a lungul timpului că are capacitatea de a se autoregla, inclusiv prin sancționare, sub cele trei forme, a magistraților, fiind de altfel și singura dintre cele trei puteri care are reglementată o formă a răspunderii materiale. De aceea, orice inițiativă legislativă care să aibă ca obiect angajarea răspunderii materiale a magistraților, în alte coordonate decât cele deja existente în prezent, este inoportună", a spus Mariana Ghena.

"Independența justiției reprezintă o componentă esențială a statului de drept în care cele trei puteri — legislativă, executivă și judecătorească — trebuie să fie în permanent echilibru", a mai spus Ghena, care a ţinut să precizeze că legislația actuală reglementează răspunderea magistraților sub o triplă formă, disciplinară, penală și civilă.

Ghena a sublinit, de asemenea, că o astfel de reglementare privind răspunderea ar trebui să fie aplicabilă şi celorlalte două puteri în stat, respectiv legislativă și executivă, contrariul reprezentând "o perturbare" a echilibrului dintre acestea cu "grave consecințe" pentru buna funcționare a societății."

CSM, la rândul său, își asumă identificarea, soluționarea și sancționarea cu fermitate a situațiilor de încălcare a legii de către magistrați", a mai precizat Mariana Ghena.

În ceea ce priveşte salarizarea personalului din justiție, şefa CSM spune că este necesară luarea unei măsuri unitare.

"Inechitățile rezultate ca urmare a adoptării și interpretării neunitare a legilor de salarizare trebuie înlăturare, în acord cu decizia Curții Constituționale, (...) astfel încât cei care fac parte din sistemul judiciar să fie salariați avându-se în vedere valoarea de referință sectorială unică. Pentru a îndeplini menirea constituțională, CSM are nevoie de încrederea și sprijinul corpului magistraților, a celorlalte puteri și a societății în ansamblul ei", a conchis Ghena.