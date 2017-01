Orice zi cu Kovesi şi Coldea - o problemă cumplită de credibilitate

Caseta difuzată de Sebastian Ghiţă în emisiunea lui Victor Ciutacu, în care Traian Băsescu povesteşte cum s-a instrumentat Dosarul „Telepatia”, va face istorie, în ciuda „acoperiţilor” din presă care vor să aplice metoda „Pixelul albastru”, adică decredibilizarea informaţiilor pe care le conţine! După celebra înregistrare a lui Băsică, soţul Isaurei, în care Mircea Băsescu vorbeşte despre „morman”, credeam că nu va mai fi ceva la fel de spectaculos şi dramatic.

Asistăm în acest moment la ceea ce serviciile secrete numesc DEFECTAREA unui fost colaborator care, fiind scos pe tuşă şi simţindu-se în pericol, este dispus să dea în vileag tot ce ştie despre sistemul din care a făcut parte! Nu este prima oară cînd se întîmplă aşa ceva.

Cazul cel mai cunoscut de „defectare” este al lui Ion Mihai Pacepa, fost şef al Securităţii lui Ceauşescu, care a fost preluat de americani şi stors de toate informaţiile pe care le deţinea. De reţinut că nici pînă astăzi el nu a fost „iertat” de securişti, în presa din România fiind făcut mereu „trădător”, chiar şi de cei mai tineri ofiţeri, care nu au fost afectaţi direct de acţiunea lui Pacepa. Parcă am fi în faţa unei frăţii de castă!

Ceea ce face acum Sebastian Ghiţă este absolut acelaşi lucru. De aceea, orice încercare de decredibilizare a dezvăluirilor lui trebuie să fie pusă sub umbrela tentativei de muşamalizare, aşa cum s-a întîmplat şi în celebrul caz al copilului lovit de Băsescu, cînd s-a declanşat Operaţiunea „Pixelul albastru”! De data aceasta în favoarea Laurei Codruţa Kovesi, Florian Coldea şi Camelia Bogdan!

Chiar zilele trecute, în Cotidianul, pledam pentru ca dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă să fie luate în considerare de către presă, opinia publică şi, mai ales, de instituţiile statului, indiferent de statutul actual al celui care le face, tocmai pentru că avem ocazia, în acest fel, să aflăm informaţii de la cineva care a fost ACOLO, la masă cu şefii „Sistemului”, unde s-au pus la cale toate mîrşăviile despre care, o parte a presei scrie de ani de zile. Acum avem chiar probe, cum este şi caseta în care vorbeşte însuşi Traian Băsescu despre sistemul creat de el!

Traian Băsescu: „Să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe mustaţă din complet”

Dacă ascultăm cu atenţie înregistrarea, vom abserva că ea conţine două momente diferite:

Între min. 2:03-2:18 este vorba despre o înregistrare în care „Interlocutorul” este faţă în faţă cu Traian Băsescu. Pe fundal se aude muzică, aceeaşi melodie, deşi s-a făcut un mic montaj. În acest interval, avem următoarea conversaţie:

- Şi aveţi înregistrări cu toţi?

- Traian Băsescu: Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da' să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. Da? Hai băieţi să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia?”

Între min. 2:18-3:18 pare a fi o conversaţie la telefon, însă muzica de pe fundal ar putea fi dovada că este vorba despre o înregistrare în cadrul aceleiaşi întrevederi, dar la momente diferite, căci există o diferenţă de tonalitate, însă aceasta putea fi generată de schimbarea poziţiei interlocutorilor. Nu trebuie să fim induşi în eroare de efectul pe care îl are intervenţia „Interlocutorului”, căci vocea este distorsionată voit pentru a i se proteja identitatea! În acest interval avem următoarea conversaţie:

- „Ce stat este ăsta, domnule preşedinte?

- Traian Băsescu: Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu ştiu ce spun.

- Probleme cu dosarul Voiculescu?

- Traian Băsescu: Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea, care cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea mîine îl luăm pe Mustaţă şi intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că dacă aveam codul penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece. Pe urmă trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii.

- Sunteţi supărat pe ei.

- Traian Băsescu: Camelia Bogdan este, a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti”!

Cel mai important lucru pe care-l aflăm în această înregistrare, dincolo de dezvăluirile incredibile despre felul în care se punea la cale condamnarea într-un dosar penal, este însă aceea că Traian Băsescu are înregistrări cu discuţiile dintreLaura Codruţa Kovesi, Florian Coldea şi, eventual, Camelia Bogdan, deşi înclin să cred că acesteia din urmă doar i se transmiteau ordinele!

Camelia Bogdan: „Puteam să-i dau lui Dan Voiculescu chiar şi 10 ani şi 1 zi ca să stea 5 ani, dar nu m-am gîndit”!

La cîteva zeci de minute după difuzarea casetei de către Sebastian Ghiţă, cei de la „LUMEA JUSTIŢIEI” au publicat un excepţional interviu chiar cu judecătoarea Camelia Bogdan, realizat de George Tărâţă, care poate fi citit integral pe site-ul www.luju.ro! Sînt în acest interviu cîteva lucruri care trebuie neapărat să fie subliniate.

Camelia Bogdan crede că scapă de acuzaţii, spunînd că ea a dispus confiscarea sumei de un milion de euro de la Ioana Băsescu: „În dosarul BCR am dispus confiscarea onorariului de 1 milion de euro de la notarul Ioana Băsescu. Şi probabil există o explicaţie, tardivă, după doi ani, a fostului preşedinte”. Uită însă să precizeze că a dat această sentinţă cînd Traian Băsescu nu mai era „stăpînul sistemului”!

În acelaşi interviu, probabil şocată de înregistrare, Camelia Bogdan face o altă declaraţie senzaţională: „Puteam să dau mai mult de zece ani [pentru Dan Voiculescu, n.n.] dacă făceam infracţiunea continuată. Mai aveam un spor pe noul cod penal de pînă la 3 ani. Puteam să dau chiar şi 10 ani şi 1 zi ca să stea 5 ani, dar nu m-am gîndit. M-am gîndit la o pedeapsă simbolică”! Deci nu pe baza unor probe, ci doar dacă „s-ar fi gîndit” să-l înfunde mai bine pe Voiculescu?

Traian Băsescu: „Recunosc înregistrările ca fiind reale”

Cu o oarecare întîrziere şi nu în direct, la TV, cum făcea în alte situaţii cînd era vizat, Traian Băsescu a postat pe Facebook acest mesaj:

„Am luat notă de înregistrările apărute în mass media în serialul “Ghiţă face dreptate”. Cu privire la aceste înregistrări, fac următoarele precizări:

1. Înregistrările au fost făcute în cadrul unor discuţii private în ultimele luni ale anului 2016;

2. Recunosc înregistrările ca fiind reale;

3. Autorul a procedat la editarea înregistrărilor, ceea ce este de natură a crea unele confunzii;

4. Nu m-am întâlnit niciodată cu judecătoarea Camelia Bogdan şi, implicit, nici nu am discutat cu domnia sa dosarul Voiculescu;

5. Afirmaţiile mele sunt legate de informaţii primite de la structurile specializate şi nu de la procurori sau judecători, cu care nu am discutat niciodată dosarul ICA (Voiculescu);

6. Încă înainte de terminarea mandatului şi, în mod deosebit, după terminarea acestuia, am vorbit frecvent în spaţiul public, dar şi în întâlniri private, exemplificând ceea ce eu consideram a fi abuzuri cu elemente din dosare pe care le cunoşteam. În acelaşi timp, am vorbit, ori de câte ori am avut ocazia, despre nevoia punerii sub control real de către Parlament a activităţii serviciilor de informaţii, şi, în mod deosebit, a SRI”.

Cel mai important lucru în această postare este recunoaşterea autenticităţii înregistrării difuzate de Sebastian Ghiţă! Restul sînt, desigur, încercări de a ieşi neşifonat din acest scandal, ceea ce, pînă la urmă este firesc pentru oricine. Pentru asta, însă, trebuie să explice ce înseamnă „să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet”, sau „Cum îmi spunea: mîine îl luăm pe Mustaţă şi intră Camelia Bogdan”, căci este foarte important dacă se referă la ceea ce i se spunea direct de către cei vizaţi sau este vorba despre înregistrări care i-au fost puse.

Oricum, în zilele următoare se va încerca decredibilizarea acestor informaţii spectaculoase din înregistrare, folosindu-se tot aparatul de propagandă al „sistemului”. Opinia publică va trebui să fie foarte atentă la toate aceste încercări, astfel încît să nu asistăm la o altă manipulare reuşită! În acest sens, presa va avea de jucat o carte importantă care ar putea fie s-o scoată din conul de umbră în care a intrat în ultimii ani, fie s-o decredibilizeze definitiv.

Dar, cel mai important lucru este reacţia instituţională, adică a autorităţilor vizate şi, mai ales, a CSM, Parchetului General şi noului ministru al Justiţiei. Dacă acestea vor întîrzia, înseamnă că nu s-a schimbat nimic şi că la butoane au rămas aceleaşi personaje şi după ultimele alegeri.