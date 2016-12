Paleologu: Nu revin în PNL decât cu covorul roșu și ca președinte al partidului

Theodor Paleologu crede că rezultatul alegerilor pentru PNL reprezintă o adevărată catastrofă, pentru care trebuie să plătească întreaga conducere a formațiunii politice, nu doar Alina Gorghiu.

"Am câștigat competiția de înălțime la pitici, fapt ce e pentru mine doar o slabă consolare", a declarat, pentru B1 TV, Theodor Paleologu.

Acesta a candidat ca independent la alegerile parlamentare de duiminică, dar nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi.

Acesta a mai precizat că el ar fi suficient de bun pentru a conduce PNL, dar că nu va reveni în partid decât dacă i se pune covorul roșu.

Întrebat dacă a pierdut alegerile, Paleologu a răspuns: ”Păi, da! Ce vrei să spun altceva? Sigur că da. Am avut un număr insuficient de voturi, puțin peste 1%. Nu pot spune decât că am câștigat competiția de înălțime la pitici! Am luat cele mai multe voturi la independenți, dar e o slabă consolare.

Nu am făcut toate calculele care să mă consoleze în vreun fel. Am luat mai mult decât alte partide, poate am luat mai mult decât Partidul Socialist Român sau Partidul România Mare sau, posibil, Partidul Ecologist, dar nu e decât o slabă consolare. Aș fi vrut să fac o breșă și să intru ca independent. Nu a fost să fie, asta e!”

Despre plecarea Alinei Gorghiu de la conducerea PNL după rezultatul de la alegerilele de duminică, Paleologu a spus: ”Cam târziu! Trebuia să plece din iunie. Dacă pleca atunci, așa cum am cerut, nu se întâmpla ce s-a întâmplat. În iunie a fost un dezastru și acum o catastrofă, mai mult decât un dezastru! Mi-a dat 100% dreptate, dar e prea târziu. Trebuie să plece toată conducerea responsabilă de această catastrofă”.