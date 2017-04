Panică în Germania după explozia neobișnuită

O explozie s-a produs marți în apropierea autocarului Borussiei Dortmund, înainte de meciul echipei germane cu AS Monaco, din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, informează Focus.de.

Potrivit sursei citate, fundaşul Marc Bartra (26 de ani) a fost rănit şi transportat de urgenţă la spital.

Presa din Germania transmite că explozia s-a produs 10 km de stadionul unde urma să aibă loc meciul și cu aproximativ o oră înainte de începerea partidei.

Trei dispozitive explozive au fost detonate la scurt timp după ce autobuzul a plecat de la hotel spre stadion, potrivit unui reprezentant al autorităților, citat de AFP. În urma deflagrației, geamurile autocarului au fost sparte.

Fotbalistul spaniol Marc Bartra a fost rănit la un braț de cioburile de la ferestrele autocarului, potrivit BFMTV.

Într-un mesaj transmis pe Twitter, reprezentanții clubului de fotbal au transmis că jucătorii sunt în siguranță și că nu există vreun pericol pe stadion sau în apropierea acestuia. Între timp, meciul a fost anulat. Partida se va disputa miercuri la ora 18.45 ora României.

După ce au aflat despre acest incident, suporterii lui Monaco, aflați pe stadion au scandat numele echipei adverse, în semn de susținere.

