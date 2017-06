Parchetul General închide ușa "sufrageriei" lui Oprea

Parchetul General a dispus clasarea dosarului în care s-au efectuat cercetări in rem legat de alegerile prezidențiale din 2009. Este vorba de dosarul în care șefa DNA Laura Codruța Kovesi și foștii șefi ai SRI George Maior și Florian Coldea sunt acuzați că au mers acasă la Gabriel Oprea în noaptea turului doi al prezidențialelor din 2009.

Parchetul precizează într-un comunicat că "procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus clasarea cauzei menționate anterior, întrucât — din coroborarea probelor administrate — s-a stabilit că nu s-a decelat niciun element/indiciu de natură să conducă la presupunerea rezonabilă că s-ar fi încercat/inițiat de către persoanele nominalizate, acte/acțiuni ce ar intersecta sfera ilicitului penal, respectiv ce ar contura textul incriminator al infracțiunii de abuz în serviciu, prev. de art.297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art.5 Cod penal (art.248 rap. la art.2481 din vechiul Cod penal) și al infracțiunii de falsificarea documentelor și evidențelor electorale, prev. de art.391 alin.3 și 4 din Codul penal cu aplic. art.5 Cod penal (fost art.62 alin. 3 și 4 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României)".

Parchetul General a anunțat deschiderea unei anchete în acest caz la scurt timp după constituirea Comisiei parlamentare de anchetă dedicată subiectului.

Instituția condusă de Augustin Lazăr preciza pe 24 aprilie că va face cercetări ca urmare a dezvăluirilor lui Dan Andronic privind alegerile prezidenţiale din 2009.

"În cursul zilei de astăzi, 24 aprilie 2017, la Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie, a fost înregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informaţiilor făcute publice de către jurnalistul Dan Andronic și conform cărora există suspiciuni că în procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autorități publice și/sau persoane, altele decât cele prevăzute de lege. În cauză se efectueză cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și de falsificare a documentelor și evidențelor electorale", transmitea atunci Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Deschiderea anchetei a fost privită la acel moment ca o încercare de blocare a activității Comisiei parlamentare.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a acuzat atunci Parchetul General că are o ”prestaţie jenantă”, afirmând că ”nu e în regulă ca Parchetul să se joace aşa cu Parlamentul”.

”Pe mine mă interesează să ducem la capăt ce am decis ieri, şi anume să se rectifice obiectivele comisiei, de asemenea să modificăm Regulamentul. Această decizie a fost generată de o prestaţie destul de jenantă şi o poziţie destul de jenantă a Parchetului general care a decis să înceapă o anchetă penală pe nişte fapte care erau prescrise, după care au venit cu modificarea, au modificat comunicatul de presă. Nu e în regulă ca Parchetul General să se joace aşa cu Parlamentul şi eu cred că regulamentul trebuie făcut în acord cu deciziile CCR şi cu Constituţia, în aşa fel încât o comisie de anchetă parlamentară să nu fie bătaia de joc a nimănui”, spunea Dragnea pe 27 aprilie.

Reacții după clasarea dosarului : "Nimeni nu mai poate să se eschiveze"

Președintele Comisiei juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, a declarat marți după anunțul Parchetului General că acum nimeni nu mai poate să invoce faptul că există o cercetare in rem și să se eschiveze să se prezinte la comisia de anchetă.

"După cum știți, până acum se insista că nu ai voie să continui o anchetă în Parlament dacă a început urmărirea penală sau dacă există o anchetă la Parchet. Nimeni nu a spus că, dacă nu mai există o anchetă la Parchet, este afectată ancheta parlamentară. De asemenea, în decursul timpului, am spus că atunci când Parchetul a anunțat că a început urmărirea penală in rem pentru infracțiunea de abuz în serviciu, care, după cum îi spune numele, este o infracțiune de serviciu, trebuie să precizeze măcar în serviciul cărei instituții era persoana care a făcut acel abuz. Pentru că nu puteau să precizeze care era acea instituție, evident că nu puteau să dea o începere a urmăririi penale in rem decât așa ca să facă o glumă. De aceea răspunsul dat acum și anume că au clasat dosarul este cel corect", a afirmat Nicolicea, la Parlament.

Întrebat dacă se va extinde aria de activitate a comisiei de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, Nicolicea a precizat că obiectivele comisiei nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a plenului reunit al Parlamentului.

"Obiectivele (comisiei de anchetă — n.r.) nu le putem schimba decât prin hotărâre a plenului reunit. Deci, ne încadrăm în acea hotărâre, dar, pe de altă parte, nimeni nu mai poate să invoce faptul că există o cercetare in rem și să se eschiveze", a subliniat Nicolicea.

Eugen Nicolicea a reamintit că activitatea comisiei de anchetă a fost prelungită cu 60 de zile, iar, pe timpul vacanței parlamentare, această comisie va lucra conform unui program stabilit de conducerea ei.