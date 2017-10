Partidele își păstrează banii ilegali

Cine-mparte parte-și face, spune un proverb. Același principiu l-au adoptat și parlamentarii noștri, în frunte cu Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Ieri plenul Camerei Deputaţilor, for decizional, a adoptat proiectul care modifică Legea finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, astfel încât sumele obţinute cu încălcarea prevederilor legale nu vor mai putea fi confiscate şi direcţionate către bugetul de stat. Deci banii negri sunt spălați legal și rămân în vistieria partidului.

Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaţilor modifică Legea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale, abrogând articolele potrivit cărora sumele primite cu încălcarea prevederilor legale se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat. Amendamentele care operează această modificare au fost propuse de deputaţii PSD. Un alt amendament adus legii prevede că „în cazurile prevăzute la art. 52, alin. (1), pct. 1, 5-8, 20, 29 şi 30, precum şi la alin. (2), pct. 21, fac obiectul confiscării numai sumele de bani care depăşesc limitele maxime prevăzute de lege pentru donaţii, împrumuturi, contribuţii şi cheltuielie electorale, cu excepţia sumelor neutilizate“.

Femeile atrag banii

Tot la propunerea PSD, suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puţin 0,01% şi cel mult 0,04% din PIB, iar pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei. În forma supusă modificării, legea prevedea că suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Un alt articol adoptat prevede că se consideră contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei neîndeplinirea de către partidul politic a sarcinii de a utiliza sumele de bani primite ca donaţii pentru achiziţionarea clădirilor care au destinaţia de sediu al partidului politic în termenul prevăzut de lege.

Raport sintetic, nu detaliat

Deputaţii au decis că anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au obligaţia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă „un raport sintetic“ al veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent, şi nu „unul detaliat“, aşa cum prevedea legea în forma supusă amendării. USR a anunțat în plen ca va ataca proiectul de lege la CCR.

Politicienii, datori vânduți

PSD are 34 milioane lei de restituit mai multor datornici. Nici PNL nu stă pe roze. La finele anului 2015, PNL anunţa datorii de peste 25 milioane lei. Președintele PNL, Ludovic Orban, și-a pus partidul în cap după ce a anunțat o modificare care prevede că orice cheltuială mai mare de 10.000 lei a oricărei organizații a partidului să fie făcută doar cu aprobare de la centru. Partidul lui Traian Băsescu a avut doi ani contul central blocat tot din cauza faptului că este rău-platnic, având de plată aproape 4 milioane lei. Suma a fost acumulată în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2014. ALDE are de restituit peste 2,3 milioane lei creditorilor, iar UDMR are de achitat peste 2,9 milioane lei. Uniunea Salvaţi Bucureştiul figurează pe site-ul Ministerului de Finanţe cu restanțe de aproape 850.000 lei.