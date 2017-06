Pe cine dă vina Dragnea după ce și-a dinamitat partidul

Liderul PSD Liviu Dragnea a acuzat joi, după ce și-a înlăturat Guvernul pe care l-a ales la începutul anului, că partidul său e sub asediu, și nu e un "asediu politic", ci o "coordonare profesionistă".

Potrivit lui Dragnea, Sorin Grindeanu este o "unealtă".

"PSD e încă o dată sub asediu, și nu e sub asediu politic. În afară de o mică acțiune de sprijin din partea USR, nu am văzut alte acțiuni de sprijin politic. Nu îmi dau seama cine e în spate, dar e o coordonare profesionistă. E o forțare a rezultatului alegerilor și a bunului simț. Discutăm de un grup ilegitim care a ocupat Palatul Victoria fără să mai aibă susținerea politică. Practic, este ocupat Guvernul. (...) Sorin Grindeanu este o unealtă. A cui, ne este greu să ne dăm seama", a acuzat Dragnea joi.

O fi oameni, o fi instituții, și-a dat cu presupusul liderul PSD, fără a putea indica precis vinovatul pentru ceea ce se întâmplă.

Întrebat dacă mai este de acord cu afirmaţia sa din decembrie 2016, potrivit căreia Grindeanu a ajuns "din întâmplare" în Comisia de control al SRI, Dragnea a spus: "Nu mai sunt sigur că a făcut parte întâmplător, nu mai sunt sigur de nimic, sincer".

Noua acuzație a fost lansată de Liviu Dragnea după ce explicațiile sale de miercuri privind execuția Guvernului pentru întârzierea programului de guvernare nu au convins. Lucrurile s-au schimbat însă între timp în tabăra sa. Într-o emisiune maraton la Antena 3 miercuri noapte, jurnalista Oana Stancu Zamfir aproape că s-a rugat de secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefănescu ca partidul să spună că în spatele lui Grindeanu se află Sistemul.