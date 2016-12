Pentagonul a ascuns un raport

Un studiu al Departamentul american al Apărării în care se propunea reducerea cu 125 de miliarde de dolari a unor costuri administrative a fost mușamalizat de Pentagon, pe motiv că i-ar da Congresului scuza perfectă pentru a reduce și mai mult cheltuielile destinate apărării, potrivit Washington Post, citat de Reuters, transmite Agerpres.

Raportul datează din ianuarie 2015, iar autorii identifică "o soluție clară" pentru ca Pentagonul să economisească 125 de miliarde de dolari în cinci ani, în special printr-un program de pensionare anticipată, prin limitarea folosirii contractorilor și prin utilizarea mai eficientă a tehnologiei informației, indică sursa citată.

Studiul a fost realizat de Defense Business Board, un for consultativ compus din directori executivi ai mai multor companii, și de consultanți din cadrul firmei McKinsey and C. Exerții au folosit informații legate de costuri și de personal. A reieșit că Pentagonul folosește un sfert din bugetul de 580 de miliarde de dolari pe servicii de contabilitate, resurse umane, logistică și managementul proprietății.

O altă descoperire a fost că Pentagonul are peste un milion de angajați care fac muncă de birou, față de 1,3 milioane de trupe active. Dintre angajații care fac muncă de birou, 298.000 au grad militar, 448.000 sunt civili și 268.000 sunt contractori.

Studiul a fost comandat de secretarul adjunct al Apărării, Robert Work. Inițial, Work a considerat că efortul de eficientizare este o prioritate, după care a considerat că documentul și propunerile pentru a economisi 125 de miliarde de dolar în cinci ani sunt "nerealiste".

O astfel de reducere a costurilor reprezenta o perspectivă atrăgătoare pentru armată, în condițiile în care bugetul i-a fost redus cu miliarde de dolari în ultimii cinci ani. Însă unii lideri din cadrul Pentagonului s-au temut că dacă iese la iveală "risipa", Congresul sau Casa Albă ar fi tentate să reducă și mai mult bugetul. Prin urmare, raportul a fost retras de pe pagina online, iar asupra lui s-au instituit restricții de securitate.