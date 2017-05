Performance în film cu Marina Abramovic

Legendă a artei contemporane, Marina Abramović revine pe ecrane cu un nou documentar. După „The Artist Is Present“, celebra artistă este protagonista unei noi pelicule, „Dincolo de zona de confort: Marina Abramović în Brazilia“ (The Space in Between: Marina Abramović and Brazil). Institutul Francez din București găzduiește în aceste zile, în avanpremieră românească, proiecții cu noua peliculă care o înfățișează pe artistă „în căutarea vindecării spirituale, explorând granițele dintre artă și spiritualitate“.

Prima prezentare a fost sâmbătă, dar în această seară, de la ora 20.00, este programată o nouă proiecție care va fi urmată de o dezbatere cu invitații Ileana Bîrsan (critic de film) și Cosmin Manolescu (coregraf, manager cultural).

Artă și spiritualitate

„Marina Abramović a călătorit des în Brazilia încă de la finele anilor 1980, unde a studiat formaţiuni geologice şi cristale, o sursă de inspiraţie în activitatea sa de artist. În acest film, merge şi mai departe: vizitează locuri încărcate spiritual, ia parte la ritualuri sacre, adesea tulburătoare, care-i vor alimenta procesul creativ. În paralel cu această călătorie, căutarea punctului de întâlnire dintre spiritualitate şi artă va duce la o altă călătorie, una personală, o introspecţie, prin experienţa durerii şi a amintirii. Filmul a avut premiera la Festivalul South by Southwest, unde a fost singura producţie străină nominalizată la categoria Cel mai bun film documentar. A fost nominalizat, de asemenea, la festivaluri internaţionale de film în Londra, Moscova şi Durban, dar şi la Sydney Underground Festival şi Biografilm Festival“, se arată în prezentarea evenimentului.