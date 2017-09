Pesediștii își numără dezertorii

Intențiile unor parlamentari PSD aflați la primul mandat, mai puțin vizibili, de a se regrupa în jurul lui Victor Ponta nu l-au lăsat chiar rece pe șeful PSD, Liviu Dragnea. Președintele Camerei Deputaților a îndulcit tonul în partid în ultima vreme, mai ales după ce deputatul Alin Văcaru, unul dintre susținătorii pe față ai Cabinetului Sorin Grindeanu, a rupt rândurile social-democraților.

Prin Parlament se șușotește că din PSD vor mai pleca și alți senatori și deputați, imediat după ce Pro România a lui Victor Ponta și Daniel Constantin va deveni, la sfârșitul lunii, partid cu acte în regulă. Despre viitorii „dezertori“ pesediști se spune doar că sunt în continuare nemulțumiți de rigoarea și disciplina pe care Liviu Dragnea le-a impus în interiorul formațiunii. Numele acestora rămân la secret, de teamă să nu care cumva să le creeze, anticipat, probleme în PSD. Liviu Dragnea a decis să strângă și mai mult rândurile partidului și caută să rupă din opoziție cât mai mulți aleși. Pe lângă această strategie, liderul din Șoseaua Kiseleff nr. 10 dă senzația că i-a iertat pe cei care s-au grupat alături de Ponta și Grindeanu, în iunie, la moțiunea de cenzură a PSD, inițiată împotriva propriului guvern.

Chirica a scăpat de pedeapsă

Încurcate mai sunt căile politicii. Mult așteptata „epopee“ a decapitărilor în rândul pesediștilor care s-au abătut de la linia partidului în timpul crizei guvernamentale din 17 iunie s-a sfârșit înainte să înceapă. După un adevărat război al declarațiilor dintre primarul Iașului, Mihai Chirica, și organizația municipală și județeană a PSD, precum și dintre edil și o parte din conducerea centrală, ieșeanul a scăpat cu un simplu avertisment. În timp ce liderul Organizației Județene a PSD Iași, Maricel Popa, susținea că întreaga filială a căzut de acord să susțină căderea Executivului Grindeanu, primarul PSD al Iașului declara public că nu este firesc să soliciți demiterea propriului tău guvern și, mai ales, la doar câteva luni de la instalarea în fruntea țării. Discrepanța de opinie a fost „biletul“ prin care Chirica a fost trimis în fața Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj de pe plan local. Ba mai mult, acesta a fost criticat în mod repetat în mass-media pentru poziția adoptată de majoritatea comunicatorilor PSD. La vremea respectivă s-a mai afirmat despre Mihai Chirica și faptul că ar fi sărit peste capul președintele organizației PSD de la Municipiu, Paul Boișteanu, și ar fi emis poziționări în favoarea lui Sorin Grindeanu.

Raport măsluit pe față

Pe lângă o serie de paragrafe care lipsesc acum din procesul verbal întocmit de Comisia de Etică în urmă cu doar două luni împotriva lui Mihai Chirica, în actul respectiv din „bucătăria“ PSD Iași s-au strecurat și câteva concluzii de-a dreptul incredibile. Conform documentului intern de constatare, „declarațiile sau comunicatele de susținere a Guvernului PSD/ALDE condus de premierul Grindeanu (…) nu au produs o urmare periculoasă raportată la scopul urmărit prin faptă, în sensul că executivul Grindeanu a fost demis prin moțiune de cenzură, corespunzător voinței PSD. În concluzie, raportat la demersul celor două persoane, nu se verifică urmarea periculoasă a conduitei lor, atât timp cât demersul vizat de domniile lor nu și-a atins scopul.“

Singurul păcat al edilului ar fi încălcarea alin.6 al art.30 din Statutul PSD, care prevede că „membrii au obligația să nu exprime public, în numele partidului, păreri care contravin politicii și strategiei partidului sau hotărârilor sale.“ Pentru încălcarea respectivei dispoziții statutare, s-a decis la nivel local, dar cu consimțământul conducerii centrale, că atitudinea de frondă a lui Chirica trebuie sancționată cu avertisment. În replică, Mihai Chirica spune că nu a văzut nici până acum hotărârea Comitetului Executiv Național prin care a fost suspendat din toate funcțiile din PSD. Mai mult, edilul susține că dacă va considera nestatutară respectiva decizie luată la București o va contesta.

Grindeanu, tot la mila lui Dragnea

Fostul premier Sorin Grindeanu pare că mai are o șansă să revină în rândurile PSD, partid din care a fost exclus cu unanimitate de voturi. „În plan profesional sunt în reevaluări. Nu am ascuns că doresc să redevin membru în partidul din care am făcut parte din 1996. Am făcut contestație, urmează să se judece acea contestație. Le mulțumesc colegilor din Timiș care au semnat alături de mine acea constestație. Nu a fost nicio ofertă, post de ambasador, am fost mutat în toate funcțiile. Haideți să vedem ce ne rezervă viitorul. Așteptăm această decizie. Înțeleg să respect statutul PSD. Există posibilitatea să nu mai fac politică“, a declarat Sorin Grindeanu, după audierea de la DNA. Mai mult, fostul premier a explicat și motivele pentru care s-a întâlnit cu liderul PSD. Grindeanu spune că nu este vorba de vreo „relație de iubire“ și că s-a întâlnit după ce anumiţi prieteni comuni au insistat să se vadă şi să poarte o discuţie. „Nu pot să spun nici că a fost prietenoasă, nici duşmănoasă, a fost o discuţie cu argumente din partea fiecăruia“, a adăugat Grindeanu.