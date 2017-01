Peste un milion de euro pentru presa culturală

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ionuţ Vulpescu, a anunţat vineri seara că va fi alocată în buget suma de 1.250.000 de euro pentru susţinerea presei culturale.

"Am deblocat un proiect de finanţare de la stat a presei culturale, am creat un echilibru între publicaţiile care aparţin uniunilor de creatori. Uniunea Scriitorilor, în primul rând, are cele mai multe publicaţii, cum e şi firesc, dar şi un echilibru între presa culturală din uniunile de creatori şi aşa-numita presă independentă, care nu se află în uniuni. În acest moment, chiar construim bugetul pe acest an, 1.250.000 de euro vor fi alocaţi pentru susţinerea presei culturale, an de an, prin lege”, a spus Vulpescu la Realitatea TV.

Potrivit acestuia, "rolul revistelor culturale este esenţial, pentru că marile noastre publicaţii au avut un rol istoric". "În spatele lor erau adevărate programe culturale, care au generat curente, partide, idei (...) Nu poţi să laşi la îndemâna pieţei, la jocul pieţei, doar pe concurenţă, să trăiască reviste care au o mare tradiţie. De altfel, revistele culturale sunt dintre ultimele teritorii în care se vorbeşte corect limba română”, a declarat ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Acesta a mai anunţat că "se va deschide în curând o nouă sesiune pentru susţinerea din 2017. Toate publicaţiile culturale pot aplica”.

Ionuţ Vulpescu a mai fost ministru al Culturii în guvernul Victor Ponta.