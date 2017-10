Peste un milion de oameni în stradă (Video)

Peste un milion de oameni au luat parte duminică la marșul organizat la Barcelona împotriva secesiunii Cataloniei de Spania, au anunțat organizatorii manifestației, care precizaseră inițial că la miting au participat 950.000 de persoane, relatează DPA, citată de Agerpres. În schimb, poliția municipală a anunțat pe contul său de Twitter o participare de 350.000 de oameni, informează AFP.

Marșul are loc cu două zile înaintea unei reuniuni în plen a parlamentului catalan în care s-ar putea declara unilateral independența Cataloniei de Spania.

Convocați de organizația Societatea Civilă Catalană sub sloganul "Gata! Haideți să redevenim raționali!", participanții au parcurs centrul capitalei catalane având asupra lor steaguri ale Spaniei, Cataloniei și ale Uniunii Europene și strigând lozinci precum "Trăiască Spania și trăiască Catalonia!"

La manifestații au venit reprezentanți ai mai multor partide, între ei președintele filialei locale a Partidului Popular (PP, conservator, de guvernământ), Xavier García Albiol, care l-a avertizat pe șeful executivului catalan Carles Puigdemont că "nu va avea câștig de cauză". La rândul său, ministrul sănătății, catalana Dolors Montserrat, a dat asigurări că guvernul premierului Mariano Rajoy "nu va abandona" și "nu va lăsa singur" niciun catalan.

Mitinguri în favoarea unității Spaniei au avut loc și la Paris, Londra și Bruxelles. O sută de persoane s-au adunat în fața Institutului Cervantes din Paris pentru a le transmite conaționalilor lor din Spania că nu sunt singuri și că vocea lor se aude și în străinătate. La miting a participat și noul ambasador al Spaniei la Paris, Fernando Carderera.

"Societatea catalană este o societate pluralistă și catalan nu poate fi confundat cu separatist", a declarat Carderera pentru EFE, adăugând că ceea ce se întâmplă în Catalonia "este o lovitură de stat cu încetinitorul", "absolut intolerabilă în orice stat de drept, în orice țară democratică". Mitingul a fost organizat pe Facebook de doi spanioli care trăiesc la Paris, fără implicarea vreunui partid politic, notează EFE.

Sute de persoane s-au strâns și în fața sediului Parlamentului European (PE) din Bruxelles, convocați de Societatea Civilă Catalană. La miting au participat reprezentanți europeni ai PP și ai PSOE (de stânga, de opoziție) și membri afiliați ai partidului Ciudadanos (centru liberal).

La manifestație, care a avut loc în fața sediului PE, în piața Luxemburg, au participat secretarul general al Partidului Popular European (PPE), Antonio López-Istúriz, eurodeputata socialistă Eider Gardiazábal și ambasadorul spaniol la UE, Juan Pablo García-Berdoy.

López-Istúriz a declarat pentru EFE că, "în fața sfidării lui Carles Puigdemont", mitingul este "un apel la încetarea oricărei decizii în favoarea acestei ilegalități" (o eventuală declarație de independență — n.r.). "Spania nu este, așa cum ar vrea s-o prezinte unii, o țară bananieră care are nevoie de Căști Albastre (...)", a spus eurodeputatul spaniol, care a pledat pentru dialog, dar fără mediere, deoarece "Spania este o țară democratică exemplară în cadrul UE".

La rândul ei, socialista bască Eider Gardiazábal a insistat — în declarații pentru EFE — pe nevoia "apărării cuvântului, al dialogului, al negocierii și al unui acord". "Pe fondul imobilismului de ani de zile al guvernului PP și al nebuniei secesioniste promovate de Govern (guvernul catalan — n.r.) cred că există un punct intermediar", a spus ea, care a deplâns escaladarea tensiunilor.

Organizatorii au citit un manifest în spaniolă, catalană, franceză și engleză, în care au subliniat că "politicienii nu pot ignora că o parte esențială a societății catalane sunt catalanii care nu sunt naționaliști".

Circa 400 de oameni s-au strâns duminică la Picadilly Circus din Londra pentru a pleda pentru "rațiune" și pentru unitatea Spaniei, pe fondul "situației dificile" pe care o traversează Catalonia. Sub sloganul "Pentru o Catalonie unită în interiorul Spaniei", Societatea Civilă Catalană din Marea Britanie a convocat această manifestație în plin centrul capitalei britanice.

Participanții au înconjurat o statuie din centrul Picadilly Circus cu o 'senyera' uriașă, steagul catalan, în timp ce s-a cântat 'Mediterráneo', al artistului Joan Manuel Serrat, și 'Macarena'.

Thousands of Catalans march in Barcelona against declaration of independence https://t.co/E7NzSWMGoL pic.twitter.com/x6yN8D2Ihe #8Oct #Spain