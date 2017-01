Petrescu dorește să restructureze ceea ce nu îi aparține

Candidatul PSD pentru funcția de ministru al Economiei, Alexandru Petrescu, a spus în fața Comisiilor permanente pentru Politică economică, reformă şi privatizare, respectiv Industrii şi servicii din Parlament că obiectivul său prioritar este trecerea de la industriile intensive la industriile inovative, explicând că „se impune ca element central reindustrializarea României”. De asemenea, Petrescu, a spus că societățile statului care au probleme nu vor fi închise. „Companiile aflate în dificultate - CE Hunedoara, CE Oltenia sau Oltchim - nu se vor închide, ci vor urma un model de restructurare şi reorganizare asemănător celui de la Hidroelectrica”, a afirmat ministrul propus pentru Economie. Numai că CE Hunedoara și CE Oltenia nu sunt în subordinea ministerului pe care îl va conduce ci în cel al Energiei.

Petrescu a mai spus că va propune o serie de programe de dezvoltare sectorială destinate „valorificării superioare a resurselor minerale” ale ţării, cu accent pe apele minerale, zona industriei de apărare, domeniul resurselor energetice, instituirea de fonduri de investiții, zona protecției consumatorilor, pe care vrea să le aducă "în cotidianul zilnic" al cetățenilor.

Petrescu, fost vicepreşedinte PSD Diaspora, a preluat conducerea Poştei Române în iunie 2014. În mai 2015 a fost ales preşedinte al consiliului de administratie al CFR Călători, dar la sfârşitul anului a renunţat la funcţie. Viitorul ministru are dublă cetăţenie, română şi britanică, şi este “susţinător activ al comunităţii de români din Regatul Unit şi Irlanda, potrivit datelor de pe site-ul propriu, www.alexpetrescu.com. Petrescu este licenţiat în economie la Universitatea din Wales, fiind specializat în Business Administration. În 2014 a fost membru în Asociaţia Română de Bună Administrare (ARBA). În 2012 a fost preşedinte al Comisiei pentru Pregătirea şi Monitorizarea Procesului de Privatizare al Companiei Naţionale Poşta Română SA, arată News.ro. În 2011, Petrescu a fost vice-preşedinte al Raphaels Bank din Londra, una dintre cele mai vechi bănci independente din Marea Britanie, înfiinţată în 1787. Din ianuarie 2010, a fost membru în board al MasterCard Customer Advisory Forum pentru promovarea şi sprijinirea la nivel guvernamental şi al autorităţilor de reglementare soluţiile financiare în România. Petrescu a fost consultant la Investment Banking pentru firme specializate în Servicii Financiare aferente Gryphon Investment Bank. În anul 2006 a fost director pentru Europa de Business Development la Advanced Payment Solutions Ltd, London UK & Europe.

În 2002 a fost director Business Development la Chequepoint Ltd, London UK.

Potrivit declaraţiei de avere pe anul 2015, semnată pe 14 iunie 2016, Alexandru Petrescu a obţinut în 2015 venituri de 329.548 lei (circa 74.000 euro), cu pîn creştere cu 240% faţă de 2014.