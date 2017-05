Plahotniuc a ajuns la Vaslui?

Pe 8 august 2015, omul de afaceri Adrian Porumboiu vindea participațiunile în domeniul agricol – producția vegetală și de uleiuri – către firma Trans Oil, prin Delta Commodity & Financial Services (DCFS), o societate cu sediul la Geneva. Cifrele legate de tranzacție nu au fost făcute niciodată publice, însă, cu siguranță, a fost vorba despre multe milioane de euro, mai ales că firma Comcereal Vaslui a fost, ani de-a rândul, cea mai importantă din agricultura României.

În urmă cu câteva zile, în spațiul mediatic a explodat și bomba: în spatele tranzacției de la Vaslui ar fi milionarul moldovean Vladimir Plahotniuc.

La fix un an de la semnarea contractului cu firma Trans Oil, apare pe piață o informație explozivă: Adrian Porumboiu ar fi vândut afacerile din domeniul agricol către Vladimir Plahotniuc, cel mai puternic om de afaceri din Republica Moldova.

„Nu am avut nicio legătură cu Plahotniuc”

Nu demult, Adrian Porumboiu a ieșit public, în cadrul unei emisiuni TV de la un post național, spunând că nu îl cunoaște și că nu are nicio legătură cu Vladimir Plahotniuc. „Nu știu cum arată, nu știu ce este cu el, știu doar că este din Republica Moldova și nimic mai mult. Știu doar că are prieteni importanți în România, asta este o altă discuție, dar eu nu am avut nicio legătură cu el“, a spus Porumboiu, întrebat dacă a vândut o parte din afacerile sale agricole către miliardarul moldovean. „Este adevărat că, în urmă cu mai bine de un an de zile, am tranzacționat acțiuni ale companiei Racova către o firmă Delta, din Geneva, printr-o firmă din Republica Moldova, Trans Oil. Această tranzacție este una complexă, care, din păcate, nu s-a materializat, nu s-a încheiat încă. Existau anumite obligații contractuale pe care nu le-au achitat“, a mai spus omul de afaceri. Acesta a explicat că, de fapt, în această tranzacție este vorba despre separarea activităților care cuprind grupul Racova. „Atât și nimic mai mult“, a spus Adrian Porumboiu, în cadrul emisiunii. „Este o companie din Geneva, care are acționari în Luxemburg și în Geneva: un cetățean american, unul georgian. Eu mă ocup de afaceri în continuare. Deocamdată, tranzacția nu este încheiată, întrucât obligațiile contractuale nu au fost respectate“, a mai explicat acesta, adăugând că nu crede că în spatele acestei firme nu este un cetățean din Republica Moldova. „Tranzacționarea a fost efectuată, dar existau anumite obligații pe care acea firmă trebuia să le achite, nu doar față de mine, ci și față de alți creditori, care nu au fost respectate“, a precizat acesta, în intervenția sa. „Cred că nu sunt atât de imbecil să nu realizez dacă în spatele acestui grup s-ar fi aflat Plahotniuc. Nu am avut nici cea mai vagă bănuială în acest sens. Dacă s-ar fi aflat în spatele afacerii, plăteau până acum ce aveau de plătit. Plahotniuc are bani, din câte am înțeles“, a declarat Adrian Porumboiu, explicând că nu s-a vândut niciun activ, ci acțiuni, niciun teren.

Acesta a mai spus că grupul Racova administrează 46.000 de hectare. Grupul de firme a plătit la bugetul de stat taxe de peste 380 de milioane de euro și a avut în unele perioade de vârf și 6.000 de angajați. Întrebat de ce a decis să vândă activele de la Racova, acesta a spus că, pentru ca firmele să nu intre în insolvență și să își poată plăti datoriile, era nevoie să caute un investitor. De asemenea, Adrian Porumboiu a mai spus că atât Daniel Constantin, cât și fostul premier Victor Ponta au o contribuție la „nenorocirea“ care s-a abătut asupra firmelor sale.

Vladimir Plahotniuc, prietenul lui Victor Ponta, agricultor în România

Oamenii, la un pas să pună mâna pe furci și topoare

În urmă cu ceva timp, la Tribunalul Vaslui s-a judecat cererea pentru intrarea în insolvență a Comcereal, în dosarul nr. 2476/89/2015, un moment destul de greu pentru cea mai mare firmă agricolă din România. „Cumpărătorii nu s-au achitat de obligații, trebuiau să-și achite obligațiile față de creditori, față de proprietarii de terenuri și să respecte contractul semnat pe 8 august 2015, adică în urmă cu aproximativ doi ani. În calitate de cumpărător, Trans Oil trebuie să-și respecte clauzele asumate prin contract și, nu în ultimul rând, trebuie să facă plata pentru eliberarea garanțiilor personale foștilor manageri“, a mai spus Adrian Porumboiu.

Firma Trans Oil nu și-a onorat arenda, de mai bine de doi ani, către zecile de mii de proprietari de terenuri cu care Comcereal Vaslui avea încheiate contracte. În zeci de comune, situația este tensionată și oamenii sunt la un pas să pună mâna pe furci și topoare, pentru a-și face dreptate singuri. Vinovat de această situație este grupul de firme moldovenesc Trans Oil, cel care și-a asumat niște obligații atunci când a preluat afacerile agricole de la Vaslui și care nu a respectat nimic din ceea ce a promis.

În august 2016, a apărut pentru prima dată informația, în spațiul public românesc, că Plahotniuc ar fi cumpărat cea mai mare investiție privată din agricultura românească, firma Comcereal Vaslui, lucru care se confirmă în acest moment. De atunci până acum, sub conducerea din umbră a miliardarului moldovean, lucrurile au mers din rău în mai rău. Plahotniuc nu a trimis la Vaslui o echipă managerială solidă, ci a numit un director care este depășit total de situație și nu mai face față afacerilor de la Comcereal.

Iată ce scrie pe pagina sa de Facebook primarul comunei Șuletea, Ciprian Tamaș: „Încercare eșuată a domnilor de la Comcereal! S-au ținut de cuvânt doar pe jumătate, astăzi (8 mai, a.c.) au venit la Primăria Șuletea cu acest angajament de plată a arendei către toți arendatorii, plus că sunt dispuși să plătească și penalitățile de întârziere aferente acestora! Dar, citind angajamentul până la capăt, i-am rugat să corecteze ultima frază! Să spună clar că în cazul neplății arendei până în 31.07.2017, contractele să poată fi reziliate unilateral, adică cu acordul unei singure părți din contract! Aici să vedeți bătaie mare de cap! Au ieșit afară, și-au sunat șefii ierarhici și… ne-am blocat! Au spus că nu pot fi de acord cu așa ceva! Cine va dori rezilierea va trebui să se adreseze instanței de judecată… sau pe cale amiabilă! Păi, bine, domnule director general Valeriu Cojocaru, dar oare chiar ne crezi proști până la capăt? La Șuletea aveți 800 de ha de teren ca în palmă, aveți pe mână bogăția comunei noastre, pământ pentru care străbunicii noștri umblau cu pantalonii rupți în genunchi și munceau pe la boieri ani întregi la rând! Eu încă vă mai aștept, dar condițiile sunt cele pe care vi le-am făcut cunoscute! Și vă rog mult, prin ai dumneavoastră directori și directorași, nu mă mai amenințați cu pușcăria, nu îmi este teamă! Și judecătorii sunt oameni, și ei au părinți sau bunici la țară și știu ce înseamnă să fii păcălit doi sau chiar trei ani la rând! P.S.: Când la timonă se afla Adrian Porumboiu, toată lumea era mulțumită, își primea fiecare la timp arenda… bani, ulei sau cereale!“.

Grupul Racova: 40.000 de hectare de pământ

Grupul Racova operează pe o suprafaţă agricolă de 45.000 de hectare, din care 5.000 de hectare sunt în proprietatea sa, iar restul de 40.000 de hectare sunt luate în arendă. Acesta include fabrica de ulei Ulerom Vaslui, SC R-Agro Fălciu SA, 14 situri ale SC Comcereal SA Vaslui (Banca, Băceşti, Buhăieşti, Codăeşti, Cresteşti, Drânceni, Epureni, Ivăneşti, Murgeni, Negreşti, Huşi, Puieşti, FNC Bârlad, Siloz Vaslui) şi SC Agrocomplex Bârlad SA (cu operaţiuni la Bârlad, Bujoreni, Coroieşti, Iteşti, Pochidia, Trestiana şi Tutova). Grupul de firme Racova-Com-Agro-Pan înseamnă 6.000 de angajați, peste 40.000 de hectare de pământ și o industrie alimentară bine pusă la punct, în care se procesau recoltele de pe pământurile lucrate. Acum, la mai bine de un an de la preluare, lucrurile nu stau foarte bine. 18 firme cer insolvența grupului, în timp ce mulți proprietari care au arendat terenurile spun că redevențele nu au mai fost plătite.

Cine este Trans Oil?

Trans Oil este un grup de firme din Republica Moldova (Elevator Kelley Grains din Căuşeni, Întreprinderea de transport auto nr. 7 din Bălţi, SA Prut din Cantemir, Aur Alb din Ceadâr-Lunga şi Elevatorul Iargara din raionul Leova), al cărui președinte este Vaja Jhashi Enricovich.

Acesta este unul dintre partenerii controversaţi ai lui Vlad Plahotniuc, devenit cetăţean al Republicii Moldova în 2005, prin semnătura fostului preşedinte Vladimir Voronin. El se prezintă însă şi drept cetăţean american, pe site-ul grupului de companii Trans Oil, al cărui preşedinte este. Vaja Jhashi mai are afaceri prospere în Rusia și Kazahstan. Afacerile sale se întind de la agricultură până la comerţ şi bănci. Este membru al Consiliului de Administrație al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri, organizaţie condusă de Vlad Plahotniuc.