Plan pentru redresarea Companiei Poșta Română

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, la propunerea Ministerului Comunicațiilor, un plan pe cinci ani care prevede măsuri de redresare a activității Poștei Române, precum creșterea veniturilor prin diversificarea produselor, pentru a transforma compania într-una profitabilă, a anunțat MCSI.

„Planul strategic cuprinde un set de măsuri printre care cele mai importante vizează: creșterea veniturilor prin diversificarea produselor și serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor anuale primite de la Uniunea Poștală Universală (UPU), bani care nu au fost folosiți niciodată deși, în fiecare an, 200.000 de dolari au fost puși la dispoziția companiei pentru dotări curente (cântare, scannere, cititoare de bare etc) și renegocierea contractelor existente cu agenții economici”, se arată în comunicatul publicat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI).

O altă măsură este reorganizarea companiei prin înființarea centrelor de profit la nivel regional, conducerile locale urmând să gestioneze bugetul și să atragă venituri destinate dezvoltării zonei respective.

Măsurile de redresare mai prevăd introducerea controalelor volum-tarif-încasări, analizarea tarifelor practicate, achiziția de echipamente moderne și tehnică de calcul și prioritizarea investițiilor în scopul efectuării dotărilor necesare desfășurării activității la standardele impuse de piața de curierat.

Planul strategic de redresare a Companiei Naționale „Poșta Română” se întinde pe cinci ani, are termene pentru fiecare etapă de implementare și vine în completarea majorării capitalului social al companiei, proces care se află în desfășurare, precizează MCSI.