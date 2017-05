Poeți din 30 de țări ocupă Capitala

Ajuns la cea de-a VIII-a ediție, Festivalul Internațional de Poezie București debutează, azi, cu aniversarea celor 95 de ani de existență PEN România și un recital de poezie Mircea Dinescu.

Ediția din acest an reunește, la București, peste 100 de nume importante ale poeziei contemporane, dintre care aproape 50 de oaspeți din străinătate. Deschiderea manifestărilor dedicate aniversării celor 95 de ani de existență PEN România are loc de la ora 18.00, la Casa „Filipescu-Cesianu” – Mansardă (Calea Victoriei 151), în prezența Magdei Cârneci (președinta PEN România), a lui Mirel Taloș (vicepreședintele Institutului Cultural Român), alături de Kätlin Kaldmaa (secretar general al PEN International, PEN Estonia), Jarkko Tontti (PEN International, PEN Finlanda) și Ioan Cristescu (directorul Muzeului Național al Literaturii Române), găzduiți de Adrian Majuru (directorul Muzeului Municipiului București). Momentul aniversar „PEN România 95” include dezbateri, lecturi publice, lansarea antologiei „PEN 95” (Editura Muzeul Literaturii Române, 2017) şi o expoziție.

De la ora 19.00, la noul sediu al Muzeului Național al Literaturii Române (str. Nicolae Crețulescu 8) are loc recitalul de poezie susținut de Mircea Dinescu, unul dintre cei mai importanți poeţi ai anilor ‘70. Acesta va citi din cel mai recent volum al său, „Colierul din bomboane de colivă”.

Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB) are loc în perioada 15-21 mai și, timp de o săptămână, poeţi din peste 30 de ţări se află la Bucureşti pentru evenimente organizate în 11 spații culturale din oraș.

Organizatorii anunță că FIPB continuă până duminică, 21 mai, însumând peste 20 de evenimente, în 11 spații culturale cunoscute din Capitală. Lecturi publice, dezbateri, conferințe dedicate traducătorilor de poezie, evenimente ce se adresează liceenilor („Poetry Face to Face”) sau celor mai mici dintre cititori (ateliere de lectură desfășurate la Casa Memorială „Tudor Arghezi” – Mărțișor), celor interesați de poezia experimentală și de proiectele de tip performance („metaMorph ~ un punct plecat la plimbare”) și maratoanele de poezie compun arhitectura programului ediției din acest an a Festivalului Internațional de Poezie de la București.