Poezia Anei Blandiana, vedetă în lansări israeliene

Începând de azi, Ana Blandiana este protagonista unor evenimente dedicate lansării în Israel a antologiei sale de poezii „Speranță sub un soare gri“, în traducerea prof. Moshe Itzhaki, publicată de Editura Keshev LeShira din Tel Aviv. Evenimentele dedicate lansărilor sunt organizate de Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu editura Keshev LeShira și Uniunea Scriitorilor Israelieni, în zilele de 6 și 8 iunie. Ana Blandiana va participa la cele două evenimente din program, care vor avea loc la Tivon și la sediul institutului. Ea va susține și lecturi de poezie în limba română.

Azi, de la ora 19.00, în cadrul librăriei „Karon Hasfarim“ din Tivon este programată lansarea volumului „Speranță sub un soare gri“ și vernisajul expoziției de ilustrații „Țara mea natală A4“, de Noa Levin-Harif, inspirată de poeziile Anei Blandiana. Întâlnirea este moderată de Rafi Weichert, din partea editurii Keshev LeShira, Ana Blandiana fiind invitată să participe la un dialog cu gazdele și să citească din versurile sale. Alături de cei doi sunt invitați traducătorul Moshe Itzhaki, dar și Oded Peled, Anat Sharon-Blaise, Paul Farkaș, Noa Levin-Harif și Tzvika Shternfeld. În cadrul întâlnirii sunt programate momente în care Ron Gerson interpretează fragmente muzicale.

Poimâine, joi - 8 iunie, ora 19.00, ICR Tel Aviv găzduiește lansarea volumului „Speranță sub un soare gri“ de Ana Blandiana. Întâlnirea, moderată din nou de Rafi Weichert, în prezența autoarei, îi mai aduce în fața publicului pe Rachel Halfi, Roni Somek, Riri Silvia Manor, Avichai Kimhi, Paul Farkas, Shlomo Aviou și pe Amir Or. Volumul „Speranță sub un soare gri“ a fost tradus în limba ebraică de prof. univ. dr. Moshe Itzhaki și dr. Paul Farkaș, fiind structurat în trei părți: prima parte cuprinde un studiu critic asupra poeziei Anei Blandiana realizat de prof. univ. dr. Moshe Itzhaki, partea a doua include un număr de aproximativ 150 poezii alese dintr-o perioadă care cuprinde 50 de ani de activitate a poetei române, între 1960 și 2010, iar în final, un interviu cu Ana Blandiana, realizat de prof. univ. dr. Moshe Itzhaki și dr. Paul Farkaș. Cartea a fost publicată de către editura Keshev le Shira, în cursul lunii aprilie a acestui an. Titlul cărții este inspirat din poezia Anei Blandiana „Gara de Nord“.

Născută în 1942, la Timișoara, Ana Blandiana a debutat ca poetă în anul 1954, în reviste de tineret, apoi în „Tribuna“ (1959) și în antologia „30 de poeți tineri“. După debutul editorial cu placheta „Persoana întâia plural“ (1964), s-a impus printre poeții cei mai reprezentativi ai epocii, publicând „Călcâiul vulnerabil“ (1966) și „A treia taină“ (1969, Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor). A scris versuri și pentru copii: „Întâmplări din grădina mea“ (1980), „Întâmplări fără Arpagic pentru cititorul cel mic“ (1991), „Cartea albă a lui Arpagic“ (1998, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru literatură pentru copii).

În afara volumelor de poezie traduse în foarte multe limbi, i-au mai apărut grupaje de poeme în reviste și antologii din Anglia, SUA, Italia, Spania, Franța, Belgia, Germania, Austria, Olanda, Finlanda, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia, Brazilia, Cuba, Turcia, Siria, Grecia, China, Japonia, Israel sau Albania. Este fondator și președinte al Academiei Civice, care realizează, sub egida Consiliului Europei, Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței de la Sighet.