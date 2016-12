Politicieni trași pe linie moartă

Majoritatea „greilor“ din Parlament, foști miniștri sau deputați și senatori de carieră, s-au trezit că nu mai sunt nici pe gustul conducerilor partidelor din care provin și nici pe cel al străzii și societății civile. De aceea, cine citește listele de candidați ai PSD și PNL rămâne cu impresia că ambele partide au o ofertă subțirică de cadre trecute pe listele de partid, cu care încearcă să smulgă pe 11 decembrie voturile electoratului. Nu este vorba doar de cei certați sau în dispute aprinse cu legea ori în vizorul ANI și al DNA, ci și de cei cărora „le cam ajunge atâta experiență politică“, după cum li s-a amintit unora pe la partide, mai ales că îi așteaptă niște pensii fabuloase de pe urma numeroaselor mandate de aleși.

Împăcați sau nu cu situația, cu certitudine unii dintre demnitarii de carieră se vor alina cu ajutorul recompenselor bănești, deloc de neglijat, primite lunar pentru fiecare mandat în parte.

Însuși inițiatorul legii care instituie pensiile de lux pentru aleșii cu mai multe mandate, fostul ministru Petre Daea, nu va mai intra în noul Parlament. Pe lângă problemele cu justiția, deputatul PSD nu a reușit să mai convingă conducerea de la București să-l treacă din nou pe liste. Liviu Dragnea a fost înduplecat, în vară, de colegii de partid, să îi susțină lui Daea legea plină de beneficii pentru foștii parlamentari.

De asemenea, Daea nu s-a mai putut bucura de sprijinul și influența consăteanului său din comuna Șișești (Mehedinți), Eugen Nicolicea, care și el, cu dificultate, și-a făcut totuși loc pe listele PSD. Un alt pesedist cu state și mai vechi, Bogdan Niculescu-Duvăz, ales deputat în șapte legislaturi și care a deținut mai multe portofolii de ministru, nu se mai regăsește de această dată pe listele partidului. „Reînnoirea asta a clasei politice ține și de evoluția fiecărei societăți. Are și ea parcursul ei, cu bune și cu rele. Și la noi, în PSD, are același parcurs. Să sperăm că noii parlamentari PSD nu ne vor dezamăgi“, spune Duvăz. Deputatul PSD admite că nu i s-a făcut nicio ofertă de ocupare a unui nou fotoliu de ministru în perspectiva în care PSD va câștiga alegerile. „Situația de a fi ministru presupune un efort și mai mare decât cea de parlamentar. Mie îmi ajunge!“, susține fostul ministru, care însă nu s-a hotărât ce va face după ce își încheie mandatul.

Un alt veteran din Parlament, deputatul PSD Anghel Stanciu, își încheie cariera politică cu cel de-al șaselea mandat. Lui Stanciu i s-a cerut să se retragă, dar pesedistul a insistat ca locul lui pe listă să fie ocupat de fiul său. Însă unul dintre scaunele de deputat de Iași îi era deja hărăzit lui Nicolae Bănicioiu. Un alt nume cu rezonanță, grație celor trei portofolii de ministru deținute, dar care nu va mai prinde al treilea mandat de senator pe lista PSD, este cel al lui Dan Șova. Problemele din justiție, dar și micșorarea influenței lui Victor Ponta în PSD i-au spulberat șansele.

Am întâlnit și pesediști... fericiți

În schimb, senatorul PSD Ioan Chelaru se bucură că nu va mai beneficia de al patrulea mandat de parlamentar. „S-au schimbat mult lucrurile în rău în Parlament. Eu am alte principii, alte valori…Decât să mă țin de ceva ce nu mai corespunde principiilor mele, mai bine fac doar ceva serios - Uniunea Juriștilor, Academia Juridică. Singurul meu regret este că nu am putut finaliza procesul de revizuire a Constituției, deși am muncit atât de mult…“, ne-a declarat președintele Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției, senatorul PSD Ioan Chelaru. Și deputatul PSD Rodica Nassar a renunțat să mai candideze pentru al cincilea mandat. Șefa organizației PSD București Sector 2 a declarat, pentru ziarul Cotidianul, că nu mai vrea să audă de vreo altă funcție publică, pentru că se va dedica afacerilor.

Curățenie cu sila și la PNL

Planuri concrete de viitor are senatorul PNL Puiu Hașotti, fost ministru al Culturii și profesor universitar de istorie, exclus de pe liste la cererea expresă a Alinei Gorghiu. „Nu mi-am lăsat catedra nicio clipă. Am fost și voi rămâne membru PNL“, dă asigurări Hașotti. Un alt nume sonor din tabăra liberalilor lăsat pe dinafară este Nicolae Vlad Popa, fost senator în trei rânduri, dar și europarlamentar. „Decizia în PNL Brașov nu s-a luat în comun. Noi, la PNL, am respectat deciziile centrului, dar dincolo, la PDL, nu au fost luate în considerare. Din ce a declarat domnul Gheorghe Ialomițianu, rezultă că lista pentru Parlament a fost făcută de domnul George Scripcaru. Eu rămân în partid și aștept reformarea totală a lui, iar reformarea totală e un lucru care se va întâmpla cu siguranță! Numai printr-o procedură de respectare a meritocrației poți să atragi voturi și susținerea electoratului“, a explicat, pentru Cotidianul, senatorul Nicolae Vlad Popa.

Și colegul său de partid, fostul ministru al Finanțelor Gheorghe Ialomițianu, care are ceva probleme în justiție, a fost oprit să mai candideze din partea PNL. Alţi liberali cu vechime în Parlament și pe la ministere care nu se regăsesc pe liste sunt: Petre Roman (5 mandate), Nini Săpunaru (4 mandate), Traian Igaş (3 mandate), Ludovic Orban (2 mandate), Andreea Paul (1 mandat), Mircea Toader (3 mandate), Costică Canacheu (5 mandate), Vasile Blaga (5 mandate), Crin Antonescu (6 mandate), Dan Motreanu (3 mandate) şi Mariana Câmpeanu (2 mandate).