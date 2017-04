Ponor: Mi-am dorit să mai cânte încă o dată imnul

Gimnasta Cătălina Ponor, campioană europeană la bârnă, a declarat, duminică, la finalul concursului, că și-a dorit să mai cânte încă o dată imnul României în Sala Polivalentă de la Cluj-Napoca, după ce sâmbătă fusese intonat pentru Marian Drăgulescu.

"A fost bine azi, câteva emoții am avut, dar constructive. Am reușit să trec peste ele și acest lucru mi-a adus medalia de aur. Sunt foarte emoționată și fericită, am muncit mult pentru această medalie. Din 2015 tot muncesc în continuare pentru ea. La Olimpiadă au fost emoțiile, dar acum am reușit în sfârșit să urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Mi-am dorit din tot sufletul să mai cânte încă o dată imnul aici pentru noi, românii. Și mă bucur că am reușit. Dedic medalia de aur tuturor românilor, dar în mod special părinților mei care au fost mereu alături de mine", a spus ea.

"Aurul acesta intră la medaliile speciale din palmaresul meu. Cele de la Jocurile Olimpice de la Atena rămân cele mai importante, normal, dar și aceasta va rămâne cu siguranță una specială. Azi au fost emoții constructive. Am mai avut asemenea emoții în 2004 și atunci mă duceam la concurs, ca să spun așa, cu "nesimțire", fără să bag de seamă ce se întâmplă în jur. Același lucru l-am făcut și acum și mă bucur că am reușit. Nu știu dacă am depășit-o pe Nadia la numărul de medalii europene (n.r. — Nadia Comăneci are 12 medalii la Campionatele Europene, Cătălina Ponor a ajuns la 13), pentru că nu am stat să număr. Pentru mine era important să obțin rezultatul dorit. Am încercat să mă adun, să trec peste durerile pe care le am și să fac un exercițiu așa cum știu eu să fac", a afirmat gimnasta.

Cătălina Ponor a anunțat că nu se gândește încă la retragere: "Cu siguranță merg mai departe. Când o să auziți din gura mea că mă retrag, atunci probabil că o voi face. Dar deocamdată nu am spus și nici nu voi spune. Tokyo (n.r. JO 2020)? Haideți să o luăm pas cu pas, e cel mai bine. Vin Mondialele acum, bucuria de aici atât a fost, cât am fost pe podium și m-au aplaudat românii. De acum trebuie să ne întoarcem în sală și să o luăm de la capăt".