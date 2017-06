Ponta: Am vorbit cu Tăriceanu și Dragnea...

Deputatul Victor Ponta a declarat miercuri că a vorbit cu Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, dar nu au găsit "o soluție"

''Voturile nu le are nimeni, le are fiecare parlamentar în parte. Voi vota la vedere împotriva moțiunii de cenzură. Voi vota cu convingerea că, după moțiune, vom avea un Guvern Grindeanu II, (...) neajungând din nou la Palatul Cotroceni pentru ca președintele să decidă. (...) Este de departe cea mai ciudată și mai urâtă situație în ultimii 14 ani. (...) Am vorbit cu Tăriceanu și Dragnea să găsim o soluție. Nu am găsit-o'', a spus Ponta, la Parlament.