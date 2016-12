Ponta: Avem șansa să începem să ne luăm țara înapoi

Candidat pe primul loc pe lista PSD Gorj la Camera Deputaților, Victor Ponta a declarat duminică, la Târgu-Jiu, la ieșirea din secția de vot, că "astăzi avem o șansă extraordinară să începem să ne luăm țara de la stăpâni înapoi".

"În primul rând, vreau să îi salut pe toți cei care vin la vot și să spun că eu cel puțin am votat foarte hotărât pentru români, pentru noi, 'mocirla' — cum ne numesc ăștia care vor să ne conducă, stăpânii noștri, și eu mă bucur că fac parte dintre români, din cei care, repet, îi numesc ei 'mocirlă', și cred că astăzi avem o șansă extraordinară să începem să ne luăm țara de la stăpâni înapoi. N-o să fie ușor, n-o să se întâmple doar într-o zi, dar am încredere în români și în România", a precizat fostul premier, potrivit Agerpres.

După ce și-a exprimat dreptul la vot, Ponta a fost abordat de scriitorul Laurian Stănchescu, candidat pe primul loc pe lista Alianței Noastre România Gorj la Camera Deputaților, care l-a întrebat de repatrierea osemintelor lui Constantin Brâncuși.

"Haideți să-l aducem, și eu mă lupt alături de dumneavoastră. Problema e că ne luptăm cu statul francez. Dar nu vreți deocamdată să aducem pe cei vii (...)?", i-a răspuns Ponta lui Stănchescu.

Chestionat ce părere are despre faptul că a fost abordat de un contracandidat, fostul prim-ministru a răspuns: "Nu e vorba de contracandidat, e vorba de faptul că am încercat cu toții pe căile legale — și avem un litigiu cu statul francez. Ce să facem, francezii ni l-au confiscat pe Brâncuși. Când o să fim noi destul de puternici să îl luăm înapoi... Problema e următoarea: haideți să păstrăm ce ne-a lăsat Brâncuși și să nu ne mai batem joc de bani, că ați văzut ce șmecherii au vrut să facă anul acesta cu banii românilor pe spinarea lui Brâncuși. Trebuie să ne luptăm cu statul francez".