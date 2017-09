Ponta: Ca premier, le schimbam din Guvern pe Shhaideh şi Plumb

Fostul premier şi lider PSD, Victor Ponta, a declarat, miercuri seara, că i-ar fi schimbat pe cei doi miniştri acuzaţi de DNA, Sevill Shhaideh şi Rovana Plumb, dacă ar fi fost acum prim-ministru, arătând că menţinerea acestora afectează munca Guvernului şi încalcă regulile din politică.

Întrebat dacă decizia PSD ca Shhaideh şi Plumb, miniştri acuzaţi de DNA, să nu demisioneze este una corectă, Ponta a răspuns: „Ştiţi că am fost şi eu pus în această situaţie şi vă spun – sprijinul partidului, da, e corect, şi eu i-aş fi sprijinit. Să rămână în Guvern – nu, e un lucru rău şi afectează munca Guvernului”.

„Faptul că partidul e alături de ei (de miniştrii acuzaţi de DNA, n.r.), da, e o decizie corectă, însă ca prim-ministru i-aş fi schimbat, evident, pentru că, staţi puţin... vorbim de ministrul care merge la Bruxelles zi de zi şi care, sigur, e acuzat pe nedrept, dar e acuzat. Ştiţi bine că am renunţat la miniştri care au fost acuzaţi tot pe nedrept, dar am renunţat la ei pentru că aşa sunt regulile în politică şi, când nu le respecţi, la un moment dat vine nota de plată”, a adăugat Ponta.

El a reiterat că în cazul cererii DNA de ridicare a imunităţii ministrului Fondurilor europene, Rovana Plumb, va vota împotrivă, considerând că aceasta este „martor” şi nu s-a folosit de lacul Belina.

„În cazul Rovanei vot vota împotrivă, e martor, nu are nicio treabă, nu a luat lacul, nu s-a folosit, ştiu cum lucrează un ministru, are un aparat tehnic care îi pune în faţă să semneze”, a spus Ponta.

Întrebat care este rolul său în Dosarul „Belina”, Ponta a răspuns: „Martor. Şi domnul Dragnea are azi dosarul la Camera Deputaţilor, îl citesc toţi deputaţii, şi mâine sper că domnul Dragnea, chiar dacă suntem adversari politici, să-şi ceară scuze că m-a acuzat de ceva neadevărat”.

„Nu am depus niciun denunţ împotriva nimănui niciodată şi această campanie de fapt a făcut rău PSD, că uite, fostul preşedinte depune... Nu am depus denunţuri, sunt mator şi de câte ori am fost chemat ca martor am spus doar adevărul, nimic altceva”, a spus Ponta, care a arătat că nu ştie nimic în mod special despre HG care face obiectul acestui dosar.

Vicepremierul Sevil Shhaideh a fost pusă sub urmărire penală de către procurorii DNA pentru abuz în serviciu în dosarul „Insula Belina”, dosar în care DNA cere şi încuviinţarea urmăririi penale pentru Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene.

Procurorii cer urmărirea penală pentru Rovana Plumb în legătură cu săvârşirea complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în exercitarea funcţiei ministeriale.