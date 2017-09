Ponta, Constantin și Cîmpeanu și-au lansat proiectul

Victor Ponta, Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu au anunțat, duminică, într-o conferință de presă, lansarea unui nou proiect politic, Pro România, prezentat ca o alternativă la oferta partidelor.

"Am vrea, în primul rând, să oferim o alternativă la ceea ce înseamnă, în acest moment, oferta politică de pe piață, singurul partid în care eu am acționat, PSD, confiscat de o persoană și de un grup, care folosește PSD și voturile oamenilor pentru interese personale și interese meschine, dincolo de faptul că sunt personale. Opoziție care nu există și care n-are cum să-și revină; nu vreau să intru mult în detalii, dar singurele idei economice de la PNL sunt chiar mai de stânga decât ale actualului PSD. Iar actualul PSD, cel pe care eu am încercat atâția ani să-l fac un partid de centru, social-democrat, modern, a ajuns să promoveze politici care mai există doar în Venezuela sau în țări care ajung acum la copilăria socialismului", a spus duminică Ponta, într-o conferință de presă, la care au participat și deputații Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu.

Ponta a afirmat că atât el, cât și Cîmpeanu și Constantin s-au despărțit de "forțe politice care, în acest moment, nu mai reprezintă o schimbare" și doresc să ofere ceea ce nu există în acest moment pe scena politică și publică românească".

"Nu vreau să vă zic decât că ne-am gândit împreună destul de mult, ne-am mai sfătuit și cu alți oameni, unii prezenți, alții care nu sunt prezenți, despre ce înseamnă un start up party într-o Românie care se schimbă, ce înseamnă o mișcare politică modernă în care să nu mai vedeți — eu unul nu mai vreau, după 16 ani — nici CEx-uri cu aplauze furtunoase, nici lideri care să mimeze iubirea poporului. Vrem, pur și simplu, să oferim ceea ce nu există în acest moment pe scena politică și publică românească. O scenă publică în care se află oameni care au votat PSD-ALDE anul trecut și care sunt foarte dezamăgiți, pentru că una au votat și altceva au primit. Eu sunt printre ei și cei doi aici prezenți alături de mine. Noi am votat, am crezut că se va aplica acel program de guvernare. Evident că nu se aplică nimic din el și tot ce se aplică nu-i din program. Că lucrurile vor evolua în sensul modernizării partidelor... Sunt mulți oameni care au votat poate PNL sau alte partide politice și se întreabă la fel ca și mine de ce nu există Opoziție în România în acest moment, în așa fel încât pozițiile noastre sunt singurele care arată a Opoziție. Și cei mai mulți sunt cei care nu au votat nici cu PSD-ALDE, nici cu PNL, nici cu alt partid, n-au votat deloc în decembrie 2016. Și sunt îngrijorați de direcția în care merge România", a afirmat Ponta.

Constantin a explicat că partidul încă nu este înregistrat legal, instanța urmând să se pronunțe după "mai multe termene".

Ponta a anunțat încă de sâmbătă că va susține o conferință de presă alături de deputații Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu pentru lansarea unui nou proiect politic.

Partodul PRO România a fost lansat, pe 29 mai, sub sloganul #altfel, la un eveniment desfășurat pe terasa unui hotel, în prezența a mai multor zeci de persoane.

Alături de Daniel Constantin au fost prezenți parlamentarii Sorin Cîmpeanu, Eugen Durbacă, Mircea Banias, Damian Florea, dar și Sorin Minea, președintele Federației Romalimenta.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă că nu vrea să comenteze despre noul proiect politic al lui Victor Ponta, argumentând că nu vrea "să-i tulbure" lansarea acestuia.