Ponta: E meritul meu!

Fostul premier Victor Ponta a declarat marți, referindu-se la datele INS privind creșterea economică a României, că este în primul rând meritul său, pentru că "a guvernat bine" şi a făcut un Cod fiscal bun.

"Ştiu ce înseamnă să fi la guvernare şi să primeşti astfel de veşti bune. După veşti bune de obicei vin veşti proaste, deci sper să se pregătească, să nu vină veşti proaste sau să vină cât mai încolo. (...) Mă refer la faptul că e un moment în care trebuie să folosim această creştere economică şi să ne pregătim pentru vremuri mai dificile", a spus Ponta, întrebat despre datele INS prezentate marţi.

Acesta a precizat că nu trebuie cheltuit tot ce se colectează, pentru a nu se ajunge la datorii. "Exact ce am făcut în 2012-2015. Strângem, surplusul îl împărţim. Să nu împărţim mai mult decât surplusul, că dacă împărţim mai mult decât surplusul înseamnă că ne pregătim de situaţii rele", a spus fostul premier.

Întrebat al cui este meritul pentru această creştere economică, Victor Ponta a spus: "Eu cred că e meritul meu, în primul rând, pentru că am guvernat foarte bine, am făcut un Cod fiscal foarte bun. E meritul Guvernului Cioloş, că nu a stricat prea multe, şi e meritul Guvernului Grindeanu că reuşeşte, deşi are atâtea moaşe copilul, să se ocupe de copilul economie bine. Cu cât îl lasă moaşele mai mult, cu atât o să aibă succes mai mare".

Întrebat cine sunt aceste "moaşe", Ponta i-a numit pe Klaus Iohannis şi pe Liviu Dragnea.

"Văd că una din moaşe s-a ocupat de golf acum, domnul Iohannis, domnul Dragnea are probleme cu SIPA , deci dacă îl lasă pe Grindeanu să guverneze o să fie bine", a mai afirmat fostul premier.