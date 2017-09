Ponta îl îneacă în lac pe Dragnea: "Cine fură să plătească"

Fostul premier Victor Ponta a anunțat, duminică, pe Facebook, că nu va vota în Parlament cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul Rovanei Plumb, pe motiv că este o „victimă colaterală” în „afacerea Belina”, lansând totodată un atac foarte dur la adresa lui Liviu Dragnea, pe care îl numește "lacom", "mincinos" și-l acuză de furt.

Victor Ponta cere demisia lui Dragnea din toate funcțiile, afirmând: "Se va înțelege acum faptul că toată problema a venit de la lăcomia bolnavă a unui singur om care nu s-a mulțumit să treacă Lacul Belina la CJ Teleorman pentru a accesa un program european și a lasă totul deschis pentru public - ci imediat și-a trecut ceea ce trebuia să fie pentru toți oamenii la firma TELDRUM și în folosința sa exclusivă și restrictivă! Nici Ponta, nici Maior nici Soros nu au luat o uriașă proprietate a statului să o treacă la firma lor privată pe doi bani!!! Cine fură așa ceva din proprietatea publică nu este o victimă a Justiției ci trebuie să plătească în fața legii!".

Iată mesajul lui Ponta, integral:

"Luni ajunge la Camera Deputatilor pentru aviz dosarul DNA privind "Lacul Belina" - după ce toți deputații din Comisia Juridică vor putea avea acces la documentele sale putem ajunge la primele concluzii bazate pe adevăr și nu pe campanii mincinoase de manipulare:

1. Se va vedea din dosar că nici eu, nici Grindeanu sau Cazanciuc nu am depus niciun denunț contra lui Dragnea sau oricui altcuiva - am fost citați ca martori într-un dosar la care se strânseseră documente înainte de audierea noastră și am spus doar adevărul / toată campania de presă plătită cu bani mulți privind "denunțătorii" pesediști la DNA se va dovedi înca o uriașă minciună marca "Liviu Dragnea" ! Dragnea chiar îi minte și manipulează pe membrii și votanții PSD cu multă nerușinare și cinism și acest lucru nu poate merge așa la nesfârșit.

Nu mă aștept la scuze dar acum sunt sigur că vor înțelege toți cei din PSD care încă mai gândesc cu mintea lor că se împroașcă cu mizerii în mine și în alți colegi pentru a se ascunde adevăratul responsabil pentru toate aceste situații!

2. Se va înțelege acum faptul că toată problema a venit de la lăcomia bolnavă a unui singur om care nu s-a mulțumit să treacă Lacul Belina la CJ Teleorman pentru a accesa un program european și a lăsa totul deschis pentru public - ci imediat și-a trecut ceea ce trebuia să fie pentru toți oamenii la firma TELDRUM și în folosința sa exclusivă și restrictivă!

Nici Ponta, nici Maior nici Soros nu au luat o uriașă proprietate a statului să o treacă la firma lor privată pe doi bani!!!

Cine fură așa ceva din proprietatea publică nu este o victimă a Justiției ci trebuie să plătească în fața legii ! Faptul că într-un asemenea caz te pretinzi "abuzat" în loc să lămurești lucrurile este o jignire pentru toți cei care chiar au fost acuzați pe nedrept în ultimii ani de către procurori abuzivi, pe criterii strict politice și pe motive inventate!

3. Sunt convins că Rovana Plumb (ca și mine sau ca și Chițoiu sau Cazanciuc) nu avea nicio idee că Lacul Belina va ajunge în final la Teldrum! Este doar o victimă colaterală în această afacere și din acest motiv în calitatea mea de deputat NU VOI VOTA cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul ei - și cred că toți colegii deputați din toate partidele trebuie să respingă această cerere total greșită.

4. Acum Guvernul este complet blocat din cauza problemelor personale ale lui Liviu Dragnea / Parlamentul dar și PSD au devenit doar un instrument de apărare pentru o persoană. Această situație va afecta grav atât imaginea și rezultatele PSD cât și dezvoltarea României - distrugem tot ce am făcut bun din cauza unui singur om lacom și mincinos!

5. În comunicarea paranoică din aceste zile am aflat că Maior de la Washington și Ponta de la "Pro Romania" vor să ia PSD - cei care susțin aceste minciuni pentru prostirea oamenilor nu explică cum anume ar putea să ia un Partid doi oameni care nici nu sunt membri în acea formațiune politică?!? Mesaje de Gâgă venite de la un fost PD-ist și de la grupul său de foști PRM-iști care au confiscat PSD și i-au înlăturat pe toți cei care au luptat toată cariera lor politică doar pentru acest Partid.

6. Deși am fost dat afară din PSD de către Dragnea mie îmi pasă de oamenii din acest Partid și de cei mulți care l-au votat / cred că spre binele PSD, al Guvernului și al României există o soluție simplă care poate fi aplicată chiar de mâine: Liviu Dragnea să își dea demisia din funcțiile politice și parlamentare / la PSD președintele executiv, al Consiliului National sau unul din vicepresedinti ( cel mai corect și eficient chiar Prim Ministrul) să preia conducerea/ la Camera Deputaților unul din actualii vicepreședinți să preia funcția de președinte! Și asa nu ar mai spune nimeni prostia cu Maior, Ponta etc - dar lucrurile ar intra înapoi pe făgașul corect! Altfel totul va merge din rău în mai rău.

Așa ar face un om care se gândește cu adevărat la binele PSD, al Guvernului și al Parlamentului! Și așa ar arăta că este nevinovat și se aperă liniștit fără să facă scut din colegii săi și din instituțiile fundamentale ale statului! Eu așa am făcut și nu am gresit ! Ce zici Liviu - esti în stare măcar o dată să faci ceva pentru ceilalți nu doar pentru tine ?!