Ponta, prăduitul: "Curată murdărie"

Dat dispărut de unele televiziuni, pentru lipsa de reacţie după reținerea prietenului său Sebastian Ghiţă, fostul premier Victor Ponta a anunțat pe contul său de Facebook, că a fost fugit în vacanţă, acuzând că o jurnalistă i-a furat o fotografie de pe Instagram.

"M-am întors acasă după câteva zile minunate petrecute cu familia în Vacanța de Paște ( cum probabil au făcut multi alți locuitori ai României, Europei și Planetei) - luni sunt la birou la Parlament. Și am aflat dintr-o sursă jurnalistică serioasă ca "am dispărut" - evident alături de Ghiță . Ups ! Am dispărut acasă- asta da știre😂.

Am mai aflat că un jurnalist ( jurnalistă) s-a chinuit să intre fraudulos sub un nume fals în contul meu PRIVAT de Instagram (cam ilegal) - acum a trebuit să îl închid / de acolo mi-a furat o poză cu mine și fiica mea minoră ( furt este conform legii când contul este închis - inaccesibil publicului) / a folosit fotografia cu fiica mea de 9 ani la televizor ( ceea ce este sancționat de CNA) / a pus un titlu stupid ( ceea ce nu este deloc ilegal) / și a scris titlul cu litere atât de mari încât cu greu mai puteai vedea scris mic mic de tot că urmează să fie în direct Însuși Liviu Dragnea ( ceea ce este o greșeală politică grava😁)!

Dincolo de faptul că sunt "dispărut" acasă povestea este doar de o prostie comică. Cu singura observație că i-am cunoscut personal pe patroana și șeful celui care a publicat fotografia - și toți sunt părinți de fete minore. Dacă cineva le fură o poză cu fetița din vacanță și o dădea în presă ar fi spus pe bună dreptate că este o mare murdărie! Curată murdărie", a scris Ponta pe Facebook.