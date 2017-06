Ponta: Sorin Grindeanu a trecut "un test mafiot"

Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, la Palatul Victoria că a acceptat funcţia de secretar general al Guvernului pentru a-l ajuta pe premierul Sorin Grindeanu, explicând că Guvernul nu poate fi închis ca un supermarket.

Ponta a susținut că Grindeanu a trecut "un test mafiot aproape" în ultimele trei zile, cu "amenințări personale, așa zise dezvăluiri personale sau tentative de mituire cu funcții bănoase".

"Mă consider onorat să lucrez cu domnul Grindeanu, așa cum și domnia sa a lucrat cu mine, atâta timp cât lucrăm pentru binele public. Și sunt cu atât mai mulțumit că lucrez cu domnia sa, cu cât, în ultimele trei zile, a trecut un test pe care eu, care fac politică de destul timp, nu l-am mai văzut. E un test mafiot aproape, și anume, amenințări personale, așa-zise dezvăluiri personale sau tentative de mituire cu funcții bănoase, în care, sincer, domnul Grindeanu nu avea de ce să meargă, pentru că nu are pregătirea necesară. Faptul că a trecut acest test, pentru mine, ca cetățean al României, a fost motivul determinant pentru care am acceptat această funcție. Și vreau să fiți convinși că din această seară ne-am apucat de treabă și la Guvernul României nu se stinge lumina", a spus Ponta într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Fostul premier a precizat că Sorin Grindeanu i-a propus joi să fie secretar general al Guvernului și a acceptat imediat deși nu se afla în țară.

"Funcția de secretar general al Guvernului nu era exact ceea ce aveam în planul de carieră sau pe lista de dorințe pe funcții publice, dar nu cred că este cazul de orgolii aici, eu cred că este cazul să asigurăm primul ministru, miniștrii care vor fi în funcții și trebuie să fie în funcții în perioada următoare, funcționarea Guvernului pentru binele tuturor cetățenilor. Guvernul nu va fi niciodată al unui partid. (...) Nu se poate închide ca un supermarket pe perioada unei crize politice", a spus Ponta.

El a precizat că va ocupa funcţia de SGG pentru o perioadă limitată, dar nu ”nu se ştie cât de limitată”.

”Dacă moţiunea de cenzură iniţiată chiar de către PSD împotriva guvernului PSD nu trece, atunci este o activitate deja pe termen mai lung în care premierul va încerca să formeze o majoritate şi un guvern funcţional, lucru pe care l-a reuşit şi Călin Popescu-Tăriceanu în 2007. Dacă moţiunea trece, până la numirea unui nou prim-ministru, domnul Grindeanu trebuie să asigure interimatul”, a spus Victor Ponta.

Ponta a mai afirmat că și-a asumat riscul de a fi exclus din partid, subliniind că, în cazul unei astfel de situații, sub conducerea lui Liviu Dragnea, PSD ar reuși să-și excludă din rândurile sale, în două zile consecutive, "cei doi premieri".

"Vreau să vă spun un singur lucru, și fac un singur comentariu, sub conducerea domnului Dragnea și la solicitarea domnului Dragnea, venit din PD, PSD înțeleg că își exclude, în două zile consecutive, cei doi premieri. Pe domnul Năstase, de altfel, nu l-a mai reprimit. Cunosc foarte mulți oameni care au votat PSD, care s-au luptat pentru PSD și nu aș vrea să fiu în locul lor acum, în situația în care domnul Dragnea a decis să îi excludă din partid pe cei doi prim-miniștri pe care i-a avut. Repet, pe domnul Năstase nu l-a mai reprimit", a declarat Victor Ponta, la Palatul Victoria.