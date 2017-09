Popularitatea justiției

Menirea justiției este să fie dreaptă. Un sistem judiciar care și-ar dori să fie popular ar fi precum un fotbalist care ar fluiera alături de arbitru.

O justiție populară ar fi o contradicție în termeni, căci instanțele nu pot mulțumi decât una din părțile aflate în proces.

Politica penală a DNA, dimpotrivă, țintește popularitatea. Lupta anticorupție, zice Codruța Kovesi, este populară, la noi, are sprijin popular, ceea ce, crede șefa DNA, este chiar mai important decât respectarea Constituției.

Întotdeauna când a fost înfăptuită pentru popularitate, justiția a sfârșit prin a deveni odioasă și, în cele din urmă, impopulară. Ceea ce s-a întâmplat și la noi, în ultimii ani. Popularitatea DNA a scăzut dramatic. Sondajele făcute de Avangard arată că dosarele DNA sunt întocmite nedrept.

Nu, zice Codruța Kovesi, aceasta nu este realitatea cea reală, ci efectul propagandei plătite de Mafie. De ce, atunci, propaganda plătită (cum-necum) de Sistem nu este mai șmecheră? Ne aflăm, iată, în miezul unor percepții paranoice. Mafia e mai tare în propagandă fiindcă are bani mai mulți, crede Codruța. Ce se poate face? – întreabă ea. Totul pentru imagine, răspunde. Uite-așa mai avem o politică penală, un spectacol judiciar permanentizat, mereu adaptat nestatorniciei publicului. S-au săturat de cătușiadă? Vom inculpa doar personaje care fac rating mare. Nu mai pleacă nimeni de la fapte, ci la fapte se ajunge prin diverse înscenări, iar judecătorii constată tot mai des că faptele nu sunt reale. Deși Codruța habar nu are ce este aia post-adevăr, DNA-ul de sub conducerea ei construiește faptele exact la fel cum ideologii stângii occidentale sunt orbi în fața realităților, preferând să se lase gândiți de ideologia lor. De altfel, dacă n-ar fi orbiți ideologic, realitățile i-ar lăsa fără… obiectul muncii lor. Lupta anticorupție, la noi, a luat locul ideologiei stângiste din Occident. Dacă, printr-un miracol, ai începe să vezi ce infern al încălcării drepturilor și libertăților colcăie sub ideologia anticorupției, ai rămâne fără… ideologie (și fără misiune). Expresia „sergenții majori mesianici“ (cu referire la rolul poliției politice în propagarea acestei ideologii) surprinde excelent acest mecanism de gândire gândită din afara ei: afară, în realitate nu mai există fapte, așadar, nu mai contează decât interpretările noastre (noi, fiind aici cei care conduc în numele corectitudinii, iar corectitudinea fiind ceea ce-i menține la conducere).

Al naibii acest mecanism de autoaprinderea ideologică! Fără el, lupta împotriva corupției s-ar desface într-o serie de căutări ale cauzelor reale de corupție reală și, consecutiv, ar deveni o treabă de prevenire și combatere a adâncirii acelor cauze. Cum ar fi normal să fie dacă n-am ideologiza în orb această treabă, din nevoia autoparanoizantă de a avea, totuși, o ideologie. Este o nevoie ce rezultă din incapacitatea de a înțelege realitățile. E mai ușor de înțeles o ideologie pe care noi ne-o servim nouă pe post de realitate, pentru ca, apoi, să umblăm cu limba scoasă după decorațiile popularității.