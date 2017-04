Populiștii de conjunctură

Piața zvonisticii politice este, mai nou, bântuită de niște formule cu care ar putea opera, în viitorul apropiat, atât PSD, cât și proaspăt grupatele partide naţionaliste, respectiv PRU, PRM şi PND. Cu alianţa politică autointitulată sugestiv „BINE“, se pare că ar urma să conlucreze și cei de la recent resuscitatul UNPR, o parte din nemulțumiții din PSD, PNL și PMP. Mai mult, noua structură care va gravita în jurul lui Victor Ponta ar putea deveni o alternativă de coabitare la guvernare pentru PSD, în detrimentul UDMR. Maghiarii se cer, în secret, insistent la guvernare de aproximativ o lună.

Dar liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a făcut nicio mutare spectaculoasă, în nicio privință, ba chiar pare dispus să-i treacă cu vederea absolut toate derapajele declarative lui Victor Ponta. Și această variantă de lucru le dă apă la moară unora care susțin că șeful PSD preferă să nu se implice într-o asemenea luptă surdă cu cineva care nu are nicio funcție politică de pierdut, pe motiv că are țeluri mai înalte de atins. Potrivit unor politicieni, ar trebui să ne așteptăm, în toamnă, la alegeri prezidențiale anticipate, pentru că Dragnea nu ar fi interesat de funcția de premier, ci de cea de șef al statului. Sociologul Iosif Boda, ca și politologul Andrei Țăranu, spulberă declanșarea unor alegeri prezidențiale înainte de termen, dar girează o parte din ceea ce se anticipează pentru viitor.

„Domnul Băsescu și domnul Ponta s-ar putea să se întâlnească pe o asemenea formulă populistă. Să nu uităm

că Traian Băsescu ne vorbea și ne vorbește despre cum trebuie să ne împotrivim imigranților, iar domnul Victor Ponta se poziționează împotriva capitalului străin, declarându-se pro capitalului românesc.“ Andrei Țăranu

„Noi nu avem partide, noi avem găști!“

Sociologul Iosif Boda nu crede că noile partide naționaliste, cu sau fără Victor Ponta alături, au prea multe șanse de afirmare. „Noi avem mai multe partide decât politicieni… Noi nu avem la ora actuală partide în România, cu excepția PSD și a UDMR, care știu ce vor să facă, ce vor să apere, până unde pot merge și unde vor să ajungă. În rest, noi avem găști. Noi nu avem oameni și nici ideologii. Ce Dumnezeu poate să însemne liberalismul azi?!“, se întreabă analistul politic. Tot la capitolul chestiuni retorice, Boda contabilizează și modul de poziționare a fostului premier Victor Ponta. „Ce ar mai putea fi Ponta, dacă nu ar mai prelua lozincile «filosofului carpatin» Bogdan Diaconu?! Ponta îl acuză pe Dragnea de legături nepotrivite cu Diaconu, dar ale cui poze la aceeași masă au fost fluturate în toată campania electorală de către omul ăsta mititel, Bogdan Diaconu? Păi, nu Ponta era idolul lui și al lui Sebastian Ghiță?! Nu cred în șansa lui Ponta de a face un nou partid. El a primit ca «dar de nuntă» un partid imens și n-a reușit decât să-l facă praf. Ponta nu are nici subtilitatea și nici abilitatea necesară, nici timp și nici răbdare. Iar cine nu are nici timp, nici răbdare nu are ce căuta în politica de la vârf. Ponta își schimbă pozițiile mai abitir decât își schimbau soldații obielele odinioară. Când e cu unul, când e împotriva lui. Acum își acuză posibilii adversari tocmai de ceea ce el s-a făcut vinovat“, și-a nuanțat poziția fostul diplomat. În opinia acestuia, „pentru Liviu Dragnea este mai profitabil să-l aibă pe Ponta în partid și să-l beștelească pentru că toată ziua bună-ziua prin ceea ce spune îi îndepărtează și pe oamenii care i-au fost cândva devotați“.

Adrian Năstase, mai păcătos decât Maria Magdalena

Cât privește posibilitatea ca Liviu Dragnea să țintească poziția numărul unu în stat, înainte de termen, Iosif Boda demontează și această variantă. „Sigur că fiecare dintre cei care ajung într-o astfel de poziție de top în politică vor să cucerească și vârful cel mai înalt, dar de Liviu Dragnea s-au agățat niște «scai» pe care nu-i mai poate da jos. Noi ne situăm pe poziția lui x sau y, care, pe când avea zece ani a făcut pipi în pat și, de atunci, nimeni nu-l mai scoate din pișăciosul, pișăciosul! Uitați-vă la Adrian Năstase! Până și în Biblie scrie că îți poți ispăși păcatele! Maria Magdalena a fost iertată de Iisus, deși fusese o femeie de moravuri ușoare. Apoi, a mai fost și Sfântul Pavel, pe care-l chema anterior Saul și care le-a ținut «de șase» celor care l-au omorât pe Sfântul Ștefan, primul martir al creștinismului. Când va fi Adrian Năstase reprimit în cetate?!“, ridică problema analistul politic. Acesta nu girează nici ideea că președintele Iohannis va fi suspendat, în ciuda unor carențe ale șefului statului: „Nu suntem singuri pe lume. Nu uitați de baza militară NATO de la Deveselu. Noi, dacă vrem neapărat să ne arătăm partea dorsală și să confirmăm că suntem și maimuțe, o putem face… dar până aici! Acum nu se mai poate face în România ceea ce s-a făcut pe vremea președintelui Traian Băsescu, nici ceea ce a făcut Băsescu, dar nici ceea ce au făcut partidele cu Băsescu. Și asta, chiar dacă Klaus Iohannis nu strălucește deloc. Nu cred că domnul Iohannis a citit mai mult de zece cărți de politologie… “

„Uitați-vă la Adrian Năstase! Până și în Biblie scrie că îți poți ispăși păcatele! Maria Magdalena a fost iertată de Iisus, deși fusese o femeie de moravuri ușoare. Apoi, a mai fost și Sfântul Pavel, pe care-l chema anterior Saul și care le-a ținut «de șase» celor care l-au omorât pe Sfântul Ștefan, primul martir al creștinismului. Când va fi Adrian Năstase reprimit în cetate?!“ Iosif Boda

Un partid populist s-ar putea reuni în Parlament

Politologul Andrei Țăranu are o poziție contrară de cea a lui Boda în privința polarizării pretinsului nou „BINE“. „Nu este imposibilă o astfel de formulă politică, pe care noi o tot prezentăm. În România, din fericire, până acum nu au existat partide populiste perfecte. Domnul Ponta a fost primul care a început să vorbească despre țările de la Visegrad. Nici nu se terminase de numărat voturile și el deja vorbea de o asemenea mișcare populistă europeană. Dacă până la alegeri un asemenea partid era greu să aibă mulți susținători, acum s-ar putea reuni în interiorul Parlamentului. Nu este exclusă o asemenea regrupare între PRU, PRM, UNPR, o parte din PNL, o alta din PMP și din PSD. Nu știu ce succes va avea și nu vă pot spune asta la actualul moment, dar nu este exclus să asistăm la o regrupare surprinzătoare. Domnul Băsescu și domnul Ponta s-ar putea să se întâlnească pe o asemenea formulă populistă. Să nu uităm că Traian Băsescu ne vorbea și ne vorbește despre cum trebuie să ne împotrivim imigranților, iar domnul Victor Ponta se poziționează împotriva capitalului străin, declarându-se pro capitalului românesc. Chiar dacă mulți spun că alianțele politice nu rezistă mult, să nu uităm că PDL și UNPR au rezistat trei ani, iar USL aproape patru. Alianțele conjuncturale sunt foarte posibile, mai ales că nu există cu adevărat partide de opoziție. Este foarte greu să faci o opoziție clasică împotriva PSD“, argumentează profesorul universitar. Referitor la mazilirea lui Ponta, Țăranu spune că liderul PSD știe foarte bine că există un număr foarte mare de pesediști care îi sunt datori lui Victor Ponta și că, dacă l-ar exclude din partid, ar dezavantaja echilibrul majorității parlamentare la vot, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților. „Se poate dezechilibra foarte tare partidul. Îl va ține aproape, ca să-l țină sub control“, concluzionează acesta.

Alegerile costă mult timp și bani

„Liviu Dragnea a părut destul de rațional, mai ales că a făcut și niște pași înapoi privind calitatea de prim-ministru. El nu este un personaj de o asemenea anvergură pe care o presupune funcția de șef al statului. Nu ar fi o decizie foarte bună și pentru că alegerile prezidențiale sunt foarte personalizate. Lumea votează mult mai mult pentru o anumită persoană la alegerile locale și prezidențiale, iar domnul Dragnea, care a fost secretar general al PSD, știe cel mai bine asta“, respinge politologul procesul de declanșare a alegerilor anticipate prezidențiale. „Nu cred în varianta asta și pentru că PSD, în acest moment, are de capitalizat. Dacă ar începe asemenea alegeri, partidul și-ar pierde din capitalul actual. A începe un asemenea ciclu electoral mă îndoiesc că le-ar conveni. Alegerile costă mult timp și bani și le și poți pierde!“, avertizează Andrei Țăranu.