Poveste cu un tip și o tipă și niște alegeri

Președintele României este obosit și a plecat în vacanță. L-au chinuit prea mult drumurile pe Valea Oltului și pe la Râșnov. Plus chinul zilelor plictisitoare de la Palatul Cotroceni. Lucrările de restaurare la casa din Sibiu au început, Ghiță a fost prins, ce probleme mai are România? Că s-a lucrat masiv la măsluirea alegerilor prezidențiale din 2009? Pardon! Ce treabă are el cu alegerea lui Băsescu? Să răspundă cei care s-au amestecat sau cel care a beneficiat de falsificarea acestora. El, președinte în exercițiu, bărbat sobru, tăcut și înțelept, n-a fost la nici un chef și n-a participat la nici o aniversare din timpul numărării voturilor lui Băsescu. Eventual ar putea discuta despre succesul răsunător obținut la alegerile din 2014. S-a înțeles el cu cineva să falsifice numărătoarea? Are el vreun amestec în agitația stîrnită în jurul ambasadelor României și în declanșarea vîlvătăii care a adus diferența de voturi? Doamne ferește! Are cineva o dovadă că fenomenul a fost proiectat cu mult timp înainte, de cînd a fost desemnat succesorul lui Traian Băsescu? S-o arate!

Pînă atunci, bonjour, popor, merci că m-ați ales! Și n-am cuvinte pentru a-mi arăta îndatorarea! Cît privește subiectul fierbinte din țară, n-au decît să se certe și să lupte! Este nespus de important să aflăm dacă alegerile din 2009 au fost falsificate sau nu. Este o chestiune de istorie contemporană. Nu putem trece peste povestea asta ca peste un cîine mort. Poporul trebuie să știe. A fost prostit sau s-a prostit cu elan și entuziasm? Românii ar prefera să facă foame, să mănînce și coajă de copac, dar să afle adevărul. Exact ca în cazul Revoluției și al mineriadelor. Putem noi să circulăm liniștiți prin Europa fără să știm ce s-a petrecut cu respectivele ocazii? Poporul nostru este unul serios, care strigă mereu: „Ori murim, ori aflăm adevărul!“.

De-aia a plecat președintele în vacanță. Nu dorește să influențeze dezbaterea națională despre măsluirea alegerilor din 2009. Doar n-o să stea în România, să vadă cum Traian Băsescu își freacă nasul cu degetul, ca să retransmită bandiților mesajele Elenei Udrea?

Din punctul de vedere al scandalului cu fraudarea alegerilor din 2009, Klaus Iohannis respectă Constituția. Este neutru și moderator, în sensul că nu se bagă și-i lasă în pace. La el să vină eventual cu concluzia. Și cu rezultatele anchetei.

Observați că plecarea într-o scurtă vacanță a președintelui Iohannis este mai mult decît binevenită.

Din păcate, și Dan Andronic este în vacanță. Acesta abia așteaptă să se întoarcă spre a se pune la dispoziția Comisiei de Supraveghere și Control al SRI. Apoi se va prezenta la Comisia parlamentară condusă de Liviu Dragnea. Probabil că după Andronic se vor prezenta și ceilalți. Și Gabriel Oprea, și George Maior, și Florian Coldea, și Laura Codruța Kovesi, și Neculai Onțanu și cine va mai fi trecut pe acolo. Și după serioase audieri vor fi recompuse meniul și lista de băuturi cu care musafirii sărbătoritului au fost tratați. Meniul va fi depus la Muzeul Național de Istorie, secția Conspirații și lovituri de stat, iar raportul va fi înaintat Parlamentului.

Suntem geniali, unici și inconfundabili. Blocăm țara și scena politică pe o întîlnire de acum șase ani și jumătate. Stăm bine cu economia, cu rușii, cu bugetul, cu sănătatea, cu reuniunea NATO, cu producția agricolă. Suntem cei mai cei! Așa că ne putem concentra și pe această poveste plină de necunoscute. Nu avem nici o probă că o asemenea conspirație ar fi avut loc, dar lămurirea ni se pare obligatorie.

Nu mă agit să susțin că o asemenea conspirație ar fi fost imposibilă. Dimpotrivă! De multă vreme am îndoieli serioase legate de rezultatele de la prezidențiale. Dar n-am auzit de cineva care să dețină măcar o probă. Numai povești, zvonuri, ipoteze, supoziții. Politică românească sadea!?

În schimb, sunt obligat să observ un grup care cîntă la unison. Traian Băsescu, Elena Udrea și Dan Andronic fredonează cam aceeași melodie. Parcă ar fi niște tripleți pe cale de a fi vaccinați de DNA. Oare de ce?

Pînă la prima probă a falsificării alegerilor din 2009, rămîn partizanul ideii că ne aflăm în fața unei diversiuni.

Editorialul complet în ziarul Cotidianul de miercuri versiunea tipărită - disponibilă la toate chioşcurile şi benzinăriile OMV Petrom şi MOL - sau varianta digitală.