Poveștile din spatele noilor șefi de la Transgaz

Atenţia presei din România a fost atrasă de numirea ca şef de serviciu la Transgaz a soţiei pesedistului Eugen Nicolicea, Nicoleta Nicolicea. Dar nimeni nu pare să fi observat celelalte numiri din acest an, pe care le găsim, publicate de companie, la capitolul Declaraţii de avere. Cele opt persoane care au primit noi numiri în funcţie, printre care şi Nicoleta Nicolicea, au toate o poveste cel puţin interesantă în spate.

Avem printre aceste persoane pe cineva care a lăsat în spate o funcţie de conducere de la un gigant internaţional din domeniul petrolier, remunerată cu circa 14.000 de euro pe lună, pentru o funcţie iniţială la Transgaz de inginer, plătită considerabil mai slab, un fondator al Ordinului Paladinilor, un fost angajat al AAAS, cu soţia deja angajată la Transgaz, sau o altă soţie de actual director al companiei.

Simion Burnete – un inițiat

O altă numire pe funcţie a fost cea a lui Simion Burnete – şef colectiv Transgaz. Burnete era anterior tot angajat al Transgaz, dar şi fondator al Ordinului Paladinilor de Medies, din Mediaş, o organizaţie pentru iniţiaţi, cel puţin după descrierea oficială de pe Internet.

Nicușor Lascu, direct șef de serviciu

Nicuşor Lascu a venit în Transgaz în 2017, direct ca şef de serviciu, anterior el fiind angajat al Autorităţii pentru Privatizare AAAS, cu funcţie de administrator în mai multe companii din subordinea Autorităţii. Soţia sa, Ana Lascu, este şi ea angajată la Transgaz (nu se precizează funcţia), poziţie din care realizează anual, potrivit declaraţiei de avere, aproape 200.000 de lei – 18.000 de lei lunar.

Andreea Lupean, soție de director

O altă numire, Andreea Lupean, în funcţia de şef serviciu, alte legături de familie. Soţul ei este Marius Lupean, director Departament Economic Transgaz, fiind remunerat, în 2016, cu 312.000 de lei, adică 26.000 de lei pe lună.

Nicoleta, soția lui Eugen

Celebra, de-acum, Nicoleta Nicolicea (foto dreapta) a fost numită şef serviciu în UMP BRUA, soţul ei fiind Eugen Nicolicea, un membru de marcă al PSD.

Ana Săraru, de la salariată la șef

Ana Săraru, din Ploieşti, a fost numită, ca şi Nicoleta Nicolicea, şef Serviciu Supervizare Conductă în cadrul Unităţii BRUA. Anterior, era simplă salariată Transgaz, poziţia nefiind precizată, de unde încasa lunar circa 3.500 de lei.

Geanina Tolescu, adio BRD

Geanina Tolescu a fost şi ea numită şef Serviciu Monitorizare Costuri şi Management Financiar la aceeaşi UMP BRUA. Anul trecut, ea era angajată la BRD, de unde încasa circa 4.800 de lei lunar.

Valentin Macec, din funcție neprecizată în funcție neprecizată

Valentin Macec a fost numit într-o funcţie neprecizată în Transgaz, el fiind anterior şef serviciu în cadrul companiei, dar este în prezent suspendat din funcţie, pentru că a primit o numire politică, nici aceasta precizată. În trecut, el a mai fost vicepreşedinte al CJ Satu Mare, country manager al Sumec China, membru în CA Tarom, IAR Ghimbav şi Romaero, dar şi consilier al miniştrilor Transporturilor şi Economiei (2012-2014).

Alexandru Simionescu, de la 14.000 euro la 500

De departe, cea mai interesantă numire în funcţie pe poziţia de Manager Proiect Execuţie CTG este Alexandru Simionescu. Potrivit informaţiilor postate pe LinkedIn (platformă globală de CV-uri online), acesta locuieşte în Ploieşti şi a venit în Transgaz anul trecut pe poziţia de inginer, de la funcţia de director Operaţiuni şi Producţie la Amromco Energy, cel mai mare producător independent de ţiţei şi gaze din România. Este o companie americană, înfiinţată în 2002 în paradisul fiscal Delaware din SUA de către mai multe fonduri de investiţii, ca First Reserve ori Mercuria, care are activităţi numai în Estul Europei, cu precădere în România. Din descrierea oficială a firmei, Amromco are „legături puternice cu Petrom şi Romgaz“ şi 30 de concesiuni petroliere în ţara noastră. Simionescu a primit aici, în nouă luni din 2016, potrivit declaraţiei de avere, un salariu total de 554.000 de lei, adică circa 60.000 de lei pe lună (14.000 de euro). Apoi, din septembrie, pleacă de la Amromco, primul salariu declarat fiind de 2.336 de lei (500 de euro), și vine ca inginer la Transgaz. Nu se precizează pe ce perioadă reprezintă acest venit, dar este de presupus că este pe o perioadă de până într-o lună. Oricum, saltul înapoi ca nivel de funcţie şi venituri al lui Simionescu este impresionant. Este adevărat că, din 2017, acesta este numit ca manager execuţie proiect CTG (conducte transport gaze) în cadrul unităţii BRUA, funcţie de conducere, însă salariul său nu este precizat în declaraţia de avere, care se completează o dată pe an. Este însă de presupus că nu poate fi decât considerabil mai mic decât cel avut la Amromco. Asumpţia este motivată de faptul că, în declaraţiile de avere ale celor mai importanţi directori (cum ar fi cel economic, financiar, adjuncţi), nu apare niciunul cu un salariu de peste 30.000 de lei, excepţie făcând doar directorul general, care are un contract de mandat în urma căruia încasează circa 130.000 de lei lunar.

BRUA este un proiect transeuropean de conducte de gaze, care beneficiază şi de susţinerea financiară a UE, prin care gazele din Marea Neagră vor fi transportate către Vestul Europei.