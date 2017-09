Premier de show

Cînd Tudose apare, soarele răsare! Sigur avem parte de veşti zmeuriste, de promisiuni cu termene şi de procente. Sau de ameninţări demonstrative. Să-i daţi afară pe responsabili, să le desfaceţi contractele de muncă şi ne judecăm noi cu ei. Cînd se laudă, este mieros, cînd ameninţă, se transformă într-un soi de zmeu politic. Adică ameninţă, dar nu muşcă. Mai nou, premierul nostru cu limbaj de tractorist i-a zis unuia de la Ministerul Transporturilor că, dacă nu se circulă „la negru“, vor „pleca cu toţi acasă“. Probabil că expresia îi vine de la întrebarea:

- Cum vrei, cu TVA sau la negru?

În asemenea întrebări apare cel mai des.

În legătură cu plecatul acasă, nu poate fi chiar aşa. N-or pleca chiar toţi. Măcar portar şi secretară să mai rămînă pentru viitorul ministru, deşi un eşec al ministerului la care se referă ameninţarea născută din pregătirile pentru iarnă ar însemna, în acelaşi timp, şi un eşec al premierului care conduce Guvernul. Cu alte cuvinte, dacă vom înota prin zăpadă şi nu circulăm „la negru“, ar trebui să plece acasă şi premierul Mihai Tudose.

Şi atunci cine ne mai distrează? Cine deschide şedinţele de primar comunal ajuns în Piaţa Victoriei pe scaunul de prim-ministru? Cum să pierdem noi o aşa comoară de limba română, una de spirit practic, de comportament eficient, de program măreţ? Cum să rămînem noi fără minispectacolul din deschiderea şedinţei de guvern, cu care ocazie marele nostru politician get-beget PSD să ne transmită noutăţile sau să ne arate cît este el de bărbat? Una-două dă afară sau ameninţă cu plecarea acasă. Dacă n-ar fi tonul său uşor şugubăţ, am putea face o asemănare cu un căprar sau cu un vechil. Dar domnul Tudose este un politician cu state vechi. A trecut prin atîtea guverne, că suferinţele i-au brăzdat faţa. Are relaţii bune cu atîtea instituţii, este tolerat de preşedintele României şi de poporul PSD. Se vede după faţa lui, nu după felul în care îngaimă propoziţiile şi ameninţările. Are program de guvernare, are priorităţi (care au cam dispărut imediat după instalare) şi are şi el ambiţia de a ne arăta cu ce talent actoricesc a fost hărăzit la naştere.

Ce piesă şi ce rol joacă premierul Tudose? De macho politic, de om ferm, de gospodar practic, de caracter scurt pe doi şi la obiect. Omul este atît de clar, încît ai impresia că ar face ordine şi în Uniunea Europeană şi ar putea, la fel de bine, să conducă şi trupele NATO, zicînd direct:

- Ia săriţi pe ei, ce mai tura-vura!

Pe seama impozitului global, pe subiectul accizelor la produsele petroliere, pe seama amînării TVA-ului de 18%, ce spectacol să faci? Nu se uită nimeni şi nu te crede nici dracul. Cu impozitul pe cifra de afaceri poţi să faci, eventual, un număr de pantomimă. Te scarpini şi te tot scarpini şi, pe urmă, izbucneşti în plîns. Altceva ce să faci! Mult mai plăcut la interpretare este rolul:

- Oameni buni, la sfîrşitul anului vă dăm un tichet de vacanţă de 1.450 de lei!

Cine să fluiere un aşa anunţ frumos?

E ca un vers din Vlaicu Vodă 2017.

- Legea pensiilor va fi gata până la 1 octombrie 2017.

- Se introduce impozitul pe venitul global, cu deduceri.

-‎ De la 1 ianuarie 2018, numărul taxelor, tarifelor şi comisioanelor nu va fi mai mare de 50.

- ‎Reducerea TVA până la 18% este amânată cu un an, până în 2019.

- Introducerea unui impozit diferenţiat pentru companii de la începutul anului 2018‎, în funcţie de cifra de afaceri, ceea ce va conduce la dispariţia impozitului pe profit.

-‎ Scăderea contribuţiilor cu 4,25 puncte procentuale şi eliminarea a 4 din cele 6 contribuţii.

- Salariul minim va fi majorat pînă la 2.000 de lei în 2018 şi ajunge la 2.400 în 2020. Se face şi o diferenţiere a salariului minim după studii, cei cu studii superioare vor primi 2.300 de lei în 2018.

‎- Se introduc taxa pe solidaritate de la 1 ianuarie 2018 şi o taxă suplimentară pentru produsele nocive de la 1 septembrie 2017 se introduce un nou sistem de colectare (split payment)‎.

