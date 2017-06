Premieră: PSD, moțiune de cenzură, la pachet cu excluderea lui Grindeanu

Liderii PSD apelează la soluții disperate după ce și-au sugrumat prin vot propriul Guvern, dar premierul Grindeanu refuză să demisioneze.

Update: Președintele PSD Liviu Dragnea și președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu au confirmat că va fi depusă o moțiune de cenzură de către coaliția de guvernare. Moțiunea va fi depusă luni și va fi dezbătută miercuri.

"Am avut o ședință CExN unde am discutat despre refuzul domnului Sorin Grindeanu de a respecta decizia celor două partide — PSD și ALDE. În acest context, mai mulți colegi, foarte mulți, au propus excluderea domnului Sorin Grindeanu din calitatea de membru al PSD, o decizie care a fost aprobată în unanimitate, pe baza statutului, care dă această competență CExN. În același timp, am luat act de conferința de presă a purtătorului de cuvânt de la Cotroceni cu privire la răspunsul dat la adresa pe care și eu și domnul Tăriceanu i-am trimis-o domnului președinte Iohannis, în care l-am informat despre deciziile de ieri. Ca atare, PSD a luat decizia, după ce ne-am consultat cu colegii de la ALDE, ca luni să se depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului, iar miercuri să fie dezbătută și votată. Nu ne-am dorit această situație, recunosc că și eu și majoritatea colegilor am sperat că, după decizia de ieri a CExN la care din păcate domnul Sorin Grindeanu nu a vrut să participe, va înțelege că astea sunt regulile democratice și că trebuie să își prezinte demisia", a susținut Liviu Dragnea.

Potrivit acestuia, PSD "regretă" această decizie. "Dar aici am ajuns. Dacă ar fi dorit să nu intervină această criză politică, să nu se lungească această criză politică generată prin refuzul de a părăsi Palatul Victoria, poate am fi ajuns la o soluție amiabilă și astăzi poate eram la Cotroceni la consultări, în seara asta am fi avut un candidat pentru funcția de prim-ministru și declanșam procedurile constituționale pentru instalarea unui nou guvern", a mai spus președintele PSD.

La rândul său, Tăriceanu l-a acuzat pe Grindeanu, după ședința partidului său: „Asistăm la niște elemente de circ reprobabil din partea unui om care a ajuns prim ministru nu prin propriile merite, ci pentru că a fost desemnat de coaliția majoritară".

Tăriceanu nu se teme că moțiunea ar putea să nu treacă. "Nu e exclus să avem voturi în plus şi din partea partidelor care nu fac parte din coaliţie. Nu am avut discuţii în acest sens, dar am semnale că există această intenţie", a spus acesta.

Update: PSD va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului său, fapt fără precedent pe scena politică românească. Decizia a fost luată, cu unanimitate, în Comitetul Executiv al partidului convocat joi. Totodată, Sorin Grindeanu a fost exclus din PSD de către Comitetul Executiv.

Update: Lideri PSD cer în ședința CExN excluderea premierului Grindeanu din partid.

Update: Comitetul Executiv al PSD a fost convocat din nou joi, de la ora 14.00, pentru a stabili calea de urmat, în contextul în care Grindeanu refuză să demisioneze, iar liderii coaliției de guvernare nu-i pot înainta preşedintelui Klaus Iohannis o altă propunere de premier decât atunci când scaunul de prim-ministru este eliberat. De asemenea, și ALDE se reunește joi după-amiază în ședință. Surse politice au declarat că liderii PSD iau în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva propriului Guvern - sau a ceea ce a mai rămas din el. De asemenea, social-democraţii plănuiesc excluderea din partid a lui Sorin Grindeanu, dar această măsură nu-l obligă pe premier să demisioneze.

Secretarul general adjunct al PSD califica joi dimineață depunerea unei moțiuni de cenzură drept "o situație penibilă".

”Avem un om (Grindeanu - nr.) care stă singur într-un Palat în care se dă ora exactă. E singur cuc în Palatul Victoria și nu știu ce așteaptă. Toată România așteaptă să plece de acolo. E o situație foarte penibilă să ajungem la situația de a depune moțiune de cenzură. Acolo nu mai e un guvern, e un singur om. Facem moțiune pentru un singur om? Constituția nu ne permite să îl luăm de guler, toată țara e blocată de un singur. Trebuie să găsim soluția legală să vedem ce facem. Nu avem în Constituție, dacă el nu vrea să demisioneze, ne poate ține luni de zile așa”, a declarat Codrin Ștefănescu la Antena 3.

Cu o zi în urmă, social-democrații plănuiau un nou Comitet Executiv pentru joi ca să propună un alt premier, dar planurile le-au fost stricate de Sorin Grindeanu, care a refuzat să demisioneze.

Astfel, Liviu Dragnea anunța miercuri seara, după ședința CExN al partidului care a decis retragerea sprijinului pentru premierul Sorin Grindeanu, că va fi convocată joi o nouă reuniune în care să se discute despre o propunere de prim-ministru care să fie înaintată președintelui Klaus Iohannis.

Între timp, toți miniștri au demisionat, nu însă și premierul.

Demisiile tuturor miniştrilor au ajuns joi la cabinetul primului-ministru, dar Grindeanu are la dispoziţie 15 zile pentru a le semna şi a le trimite la Administraţia Prezidenţială, pentru ca apoi să fie publicate în Monitorul Oficial.