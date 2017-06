Premierul: Nu am fost lăsat să mă implic în campanie la parțiale

Premierul Sorin Grindeanu a susținut duminică seară că liderul PSD Liviu Dragnea nu l-a lăsat să se implice în campania electorală pentru alegerile locale parțiale, lucru care, în opinia sa, a contat în rezultatul final al formațiunii social-democrate.

"Singurul mod de a conduce partidul de un an, un an și ceva, este acest CEx, care aproape de fiecare dată are pe ordinea de zi excluderi sau sancțiuni. Nici măcar la ultimul, când ar fi trebuit să vedem rezultatul alegerilor parțiale din 11 iunie și de ce am pierdut în foarte multe localități, nu s-a întâmplat și s-a întâmplat ceea ce știți cu toții. Chiar i-am spus cu o lună înainte sau în timpul campaniei electorale, în acea lună, două săptămâni, că doresc să mă implic în campania electorală, să merg să văd dacă pot să ajut. Nu m-a lăsat și există colegi de-ai mei care pot confirma acest lucru. Am înțeles că nu sunt singurul care nu a fost lăsat să facă lucrul acesta. Și, am și spus, am început să pierdem, să pierdem foarte mult, iar pentru asta, vinovat pentru că am ajuns în această situație este un singur om, Liviu Dragnea", a spus Grindeanu la Palatul Victoria.